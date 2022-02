Objavljeni nominovani za Oskara

U jeku pripreme za 94. dodjelu nagrade Američke akademije filmske umjetnosti i nauka - Oskar, koja će biti održana 27. marta u Los Anđelesu, Holivud je danas objavio imena nominovanih za ovo prestižno priznanje.

U kategoriji za najbolji film našla su se ostvarenja "Belfast", "Don't Look Up", "Dina", "Kralj Ričard", "Povezi me", "CODA", "Pica od sladića", "Priča sa zapadne strane", "Aleja noćnih mora" i "Moć psa".

Za najbolje reditelje nominovani su Pol Tomas Anderson (Pica od sladića), Kenet Brana (Belfast), Džejn Kempion (Moć psa), Rjusuke Hamaguči (Povezi me) i Stiven Spilberg (Priča sa zapadne strane).

U kategoriji najboljeg glumca našli su se Havijer Bardem (Being the Ricardos), Benedikt Kamberbač (Moć psa), Endru Garfild (Tick, Tick … Boom!), Vil Smit (Kralj Ričard) i Denzel Vošington (Tragedija Magbeta).

Za najbolju glumicu nominovane su Olivija Kolman (Mračna kći), Nikol Kidman (Being the Ricardos), Kristin Stjuart (Spenser), Penelope Kruz (Paralelne majke) i Džesika Čestejn (The Eyes of Tammy Faye).

Za najboljeg sporednog glumca takmičiće se Kiran Hands (Belfast), Troj Kotsur (CODA), Džesi Plemons i Kodi Smit Mekfi (Moć psa) i Džej Kej Simons (Being the Ricardos), dok su u trci za najbolju sporednu glumicu Kaitriona Balfe i Džudi Denč (Belfast), Arijana Debozi (Priča sa zapadne strane), Kirsten Danst (Moć psa), Anžanu Elis (Kralj Ričard) i Džesi Bakli (Mračna kći).

Priznanje za najbolji adaptirani scenario moglo bi pripasti Džejn Kempion za "Moć psa", Šon Hejder (CODA), Rjusukeu Hamagučiju i Takamasi Oe (Povezi me), Megi Džilenhol za adaptaciju "Mračne kćeri" Elene Ferante, kao i Denisu Vilnevu, Eriku Rotu i Džonu Spejtsu za "Dinu".

Za originalni scenario takmiče se Pol Tomas Anderson, Kenet Brana, Zek Bejlin, Adam Mekej i Dejvid Sirota, Eskil Vogt i Joakim Trir.

Ceremonija dodjele Oskara odvijaće se u Dolbi teatru u Los Anđelesu.