Obnovljen spinof "Seks i grada" za drugu sezonu

Spinof serije "Seks i grad" pod nazivom "And just like that" obnovljen je za drugu sezonu, uprkos brojnim negativnim kritikama.

HBO Max potvrdio je ove vijesti, a glavne glumice Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis ponoviće svoje uloge.

"Zadovoljstvo mi je da ispričam još priča ovih hrabrih junakinja", naveo je za Variety kreator serije Majkl Patrik King.

Spinof popularne serije koja je obilježila kraj devedesetih i početak dvijehiljaditih naišla je na brojne kritike od početka prikazivanja do emitovanja posljednje epizode u februaru ove godine. Ono što se posebno komentarisalo je način na koji su kreatori serije odlučili da "otpišu" lik Samante Džouns, koju je igrala Kim Katral.

Podsjetimo, Katral nije htjela da se pridruži ovom okupljanju zbog ličnih nesuglasica sa ostatkom glumačke postave, ali i smatrala je da ne može više da tumači lik Samante Džouns.

"Dosta je bilo, ostavimo je na miru", rekla je ona svojevremeno u jednom intervjuu, prije nego što se spinof uopšte razmatrao.

Ovo se činilo kao dobra odluka, s obzirom na to da gledaoci nisu bili zadovoljni ponašanjem i radnjama junakinja koje smo pratili i voljeli. Sa druge, ozbiljnije, strane, uspjeh ovog spinofa bačen je dodatno u sijenku zbog niza optužbi nekoliko žena koje tvrde da ih je Kris Not, koji u seriji tumači Zvijerku, seksualno uznemirio i/ili napastovao. Još jedna tragedija desila se tokom snimanja serije, kada je glumac Vili Gerson preminuo.

