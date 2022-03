Otkriven datum premijere serije "Kuća zmaja", prikvel "Igre prijestola"

Već uveliko se priča o seriji "Kuća zmaja" ("House of the Dragon"), prikvelu "Igre prijestola" ("Game of Thrones"), a sada je zvanično poznato kada će ovo ostvarenje da se emituje. HBO se oglasio na svojim društvenim mrežama, i najavio da će to biti 21. avgusta 2022. godine.

Kao što je poznato od ranije, epizode će biti prikazane na platformi HBO Max.

"Kuća zmaja" baviće se konkretnim događajem u toj trovijekovnoj istoriji, poznatim kao Ples zmajeva, koji se odigrao oko 200 godina prije nego što Deneris dovede do potpunog sloma porodice.

Prošle godine pojavio se i prvi tizer, koji ne otkriva mnogo o samom zapletu, ali pokazuje zaista impresivnu glumačku ekipu koju čine Pedi Konsidajn, Met Smit, Sonoja Mizuno, Stiv Tusejnt, Rajs Ajfans i Olivija Kuk.

