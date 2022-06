Otkriven djelić novog Tora - scena borbe i moćni malj kod Džejn Foster

Fanovi Marvela imali su priliku da pogledaju kratak isječak iz predstojećeg filma "Thor: Love and Thunder" tokom nedjeljne dodjele MTV filmskih i TV nagrada.

Buduća publika već je imala uvid u trejler, koji prikazuje zastrašujućeg Kristijana Bejla kao negativca Gora boga mesara, ali sada je objavljena jedinstvena scena.

Kratki snimak je proširena verzija dijela koji se vidi u trejleru i prikazuje Tora, kojeg igra Kris Hemsvort, u žaru bitke kako doziva svoj čekić.

Njegovo lice svijetli dok njegov malj Mjolnir leti ka njemu, ali ga zatim odbacuje i odlazi u ruke Džejn Foster - Moćni Tor, koga glumi Natali Portman.

Biće to trijumfalni povratak za glumicu iz Ratova zvijezda Natali, koja se pojavila u prva dva filma o Toru 2011. i 2013. - skoro punu deceniju, (ili osam godina, sedam mjeseci i šest dana, kako Tor ističe u trejleru).

Film će biti objavljen širom svijeta 8. jula i izgleda da će biti najuzbudljiviji dio Tora do sada.

The new Thor: Love and Thunder clip released during the MTV Awards! #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/B3Yegui5VY