Ovo je najbolji filmski scenario 21. veka

Da, tačno je da je prošla tek petina 21. veka, ali to nije spriječilo Udruženje scenarista Amerike da izaberu najbolje scenarije u ovom vijeku do sada. Glavno iznenađenje može da bude prvo mesto, koje je pripalo jednom horor filmu, ali oni upućeniji znaće zašto se nalazi baš tu.

Naime, pobjednik u ovom izboru je scenario za film Get Out, ostvarenje Džordana Pila iz 2017. godine. U pitanju je film koji je mnoge iznenadio, jer je njegov autor prethodno bio poznat isključivo kao komičar, a u rediteljskom debiju donio je ozbiljnu i mračnu priču. Film je dobio četiri nominacije za Oskara – za najbolji film, najboljeg reditelja, najbolju glavnu mušku ulogu i najbolji originalni scenario (što je i osvojio).

Od izlaska, ovaj film nalazio se na mnogim listama najboljih filmova za tu godinu, a Džordan Pil uspjeh je donekle ponovio i ostvarenjem Us iz 2019. godine. Sljedeće što nas očekuje od njega je film Nope, zakazan za ljeto 2022, a o kome ne znamo puno.

Ostatak top 10 liste sastoji se od samih hitova, koji su mnogi bili nominovali i pobijedili u bar jednoj kategoriji na Oskarima. Svi oni takođe se nalaze na mnogim listama preporuka i imaju visoke ocjene i dan-danas.

Cijelu listu možete vidjeti u nastavku:

Get Out (2017)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

The Social Network (2010)

Parasite (2019)

No Country for Old Men (2007)

Moonlight (2016)

There Will Be Blood (2007)

Inglourious Basterds (2009)

Almost Famous (2000)

Memento (2000)

(CityMagazine)