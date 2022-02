Penelope Kruz i Adam Drajver igraju bračni par Ferari

Nakon nominacije za najbolju glumicu na dodjeli Oskara 2022. za "Madres Paralelas" Pedra Almodovara, pred Penelope Kruz je novi izazov - da oživi Lauru Ferari, suprugu vozača trkačih automobila Enca Ferarija, s kojim je osnovala istoimenu kompaniju luksuznih sportskih modela.

U ulozi harizmatičnog i osobenog magnata naći će se niko drugi do zaštitno lice brenda "Burberry" i dvostruki kandidat za Oskara Adam Drajver.

Sve to pod rediteljskom palicom Majkla Mana, koji je režirao "The Last of the Mohicans", "Heat", "The Insider, Collateral"… On takođe potpisuje i scenario, zasnovan na knjizi Broka Jejtsa "Enzo Ferrari: The Man and The Machine", ali zajedno s Trojom Kenedijem Martinom, autorom knjige "The Italian Job".

Visokobudžetni biografski film "Ferrari" smješten je u ljeto 1957, a par se nalazi u turbulentnom razdoblju. Brak im je u krizi zbog smrti njihovog jedinog sina Dina, koji se od malih nogu pripremao da bude Encov nasljednik, a prijetnja bankrota nadvija se nad njihovim 10-godišnjim carstvom.

U ovom ključnom trenutku Enco i njegov tim vozača odlučuju da nadoknade svoje gubitke učešćem u istorijskoj trci Mille Miglia, koja će ih odvesti na put od 1.000 milja širom Italije.

Iako su detalji o radnji i glumačkoj ekipi mahom nepoznati, otkriveno je da će se Šajlin Vudli pridružiti Penelopi i Adamu u ulozi Line Lardi, Encove ljubavnice i majke njegovog drugog sina Pjera, koji će na kraju postati potpredsjednik kompanije.

Snimanje je planirano za naredni maj u Italiji, u Encovom rodnom gradu Modeni i u regiji Emilija-Romanja, koja je decenijama bila referentna tačka za proizvodnju automobila.

