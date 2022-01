Pet filmova koji su najveći favoriti za Oskara

​Svemirska bajka "Dune", tinejdžerska hronika s ukusom '70-ih "Licorice Pizza", i nova verzija mjuzikla "West Side Story" u režiji Stivena Spilberga postali su favoriti za holivudske nagrade koje će se dodjeljivati u predstojećim mjesecima, nakon što su u četvrtak nominovani u raznim samostalnim izborima filmske industrije.

Sva tri filma su zaradila nominacije udruženja reditelja, producenata i scenarista, što ih čini izglednim kandidatima i za najprestižniju nagradu - Oskar. Svečana dodjela zlatnih statua će ove godine biti u vrlo kasnom terminu, nakon što je odložena za 27. mart, a Akademija filmskih umjetnosti i nauke će nominacije objaviti 8. februara.

Uz spomenute filmove, među najvećim favoritima za Oskara nalaze se još dva filma koja su zaradila nekoliko nezavisnih nominacija, a to su "Belfast" i "The Power of the Dog".

Stručnjaci smatraju Američko udruženje redItelja vrlo pouzdanim indikatorom za Oskare, jer su pobjednici u njihovom izboru u posljednjih 18 godina u 16 navrata osvojili i zlatnu statuu.

Istih pet filmova nominovali i reditelji i producenti

Ovogodišnji kandidati za nagradu Američkog udruženja reditelja su Kenet Brana za "Belfast", Džejn Kampion za "The Power of the Dog". Denis Vilnev za "Dune", Pol Tomas Anderson za "Licorice Pizza" i Stiven Spilberg za "West Side Story".

Istih pet filmova nominovano je u četvrtak i za nagradu Udruženja producenata. Ova nagrada je ustanovljena 1990. godine, a od tada je samo jedan dobitnik Oskara za najbolji film ostao bez nominacije u tom izboru. Radilo se o filmu "Braveheart" koji je Oskarom nagrađen 1996.

Od filmovima koji su često spominjani kao potencijalni kandidati za Oskara, na listi nominovanih se nisu pojavili "Macbeth" u režiji Džoela Koena i "House of Gucci" koju je režirao Ridli Skot.

Za nagrade Udruženja scenarista od spomenutih filmova boriće se "Dune", "Licorice Pizza" i "West Side Story", dok "Belfast" i "The Power of the Dog" nisu da budu nominovani, prenosi B92.