Piter Dinklidž o nastavku "Game of Thrones": Sa nama su rizikovali

Glumac Piter Dinklidž, koji je osvojio nekoliko nagrada, uključujući Emi, za tumačenje lika Tiriona Lanistera u seriji "Game of Thrones", nedavno je bio gost u potkastu "WTF" Marka Marona.

Govoreći o popularnoj HBO-ovoj seriji, voditelj je rekao Dinklidžu da je svjestan toga koliko ljudi vole GOT (osim prošle sezone) i koliko vole Tiriona.

Glumac je bio taj koji je istakao koliko je posljednja sezona bila polarizovana, što je generalno pripisao fanovima koji "ne žele da se oproste od nje", prije nego što je spomenuo serijal "House of Dragon".

Ni Dinklidž ni bilo koji drugi glumac iz Igre prestola neće se pojaviti u nastavku koji se bavi pređašnjim događajima junaka Igre prestola.

"Mislim da će to biti zaista dobra serija, radili su je režiser i producent originala, i mislim da će biti je*eno dobra. Ali, rizikovali su u našoj seriji, zapravo HBO. Preuzeli su ogroman rizik. Bio je spor početak, ali zašto to ne urade ponovo? Ovo nije rizik. To je dokazana stvar koja funkcioniše", ispričao je Dinklidž.

"Succession" je bio primjer koji je Maron koristio za pametan rizik. Dinklidž je bio saglasan, rekavši da mu se svidjela serija.

Prva sezona "House of Dragon" od 10 epizoda biće premijerno prikazana u nekom trenutku ove godine, prenosi B92.