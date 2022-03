Pomjereni datumi izlazaka dugo očekivanih filmskih hitova

U kući Vorner bros odlučili su malo da razmisle o datumima izlaska nekih od svojih najvećih nadolazećih hitova kao što su "Aquaman and the Lost Kingdom", "The Flash", "Black Adam", "Shazam! Fury of the Gods", "DC's League of Super-Pets", "Wonka" i "The Meg 2".

Prvo odlaganje doživio je "Black Adam", koji je s 29. jula prebačen na 21. oktobar. Umjesto tog filma izbaciće "DC's League of Super-Pets", čije prikazivanje je trebalo da počne 20. maja.

Odlaganja su pogodila i nastavak filma "Aquaman" koji je sa 16. decembra prebačen na 17. mart 2023. Razlog je vjerovatno to što bi krajem godine u bioskopima trebalo da počne i prikazivanje "Avatara 2". No prebačen je i "The Flash", s 4. novembra na 23. jun 2023.

No Vorner nije potpuno oslobodio decembar pa će se "Shazam! Fury of The Gods" preseliti na 12. decembar.

(b92)