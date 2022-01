Preminula glumica Beti Vajt, malo prije 100. rođendana

Beti Vajt, poznata američka glumica i komičarka, preminula je juče, malo prije proslave stotog rođendana.

Beti Vajt je američka glumica, pevačica, voditeljka i pisac, rođena 17. januara 1922, u Ouk Parku (Ilinois, SAD). Poslije sedamdeset godina karijere smatra se jednom od najcjenjenijih komičarki na svijetu, i jednom od najstarijih aktivnih glumica. Od 1945. godine do danas, glumila je u oko 120 filmskih i televizijskih ostvarenja. Nominovana je za dvadeset Emi nagrada, od kojih je osvojila sedam. Od 2009. godine i uloge bake Eni u filmu Veridba pored Sandre Bulok, njena popularnost u Americi je naglo porasla, a 2011. godine je proglašena za najpopularniju i najomiljeniju javnu ličnost u SAD. Karijera Vajtove seže još iz 1939. godine, što je čini najdugovječnijom ženskom TV zvijezdom na svijetu. Najpoznatija je po svojoj glavnoj ulozi u seriji "Zlatne djevojke" koja se prikazivala od 1985. do 1992. godine.

Brojne kolege i brojne poznate ličnosti opraštaju se od nje putem društvenih mreža.

Celebrating 99 years of your love on the planet. Thank you Betty White pic.twitter.com/NUmNq1BOZ9