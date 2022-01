Preminuo Morgan Stivens

Glumac Morgan Stivens, najpoznatiji po ulozi u čuvenoj seriji "Melrose Place", preminuo je u 70. godini.

Glumac, koji je igrao lik Nika Dajmonda u šest epizoda sapunice, pronađen je mrtav u svojoj kući nakon što je Stivensov komšija zatražio od nadležnih da obave zdravstvenu provjeru, izvijestio je TMZ u srijedu.

Izvori bliski glumcu rekli su da nije viđen neko vrijeme prije smrti, što je navelo njegovog komšiju da se obrati vlastima. Kako je saopšteno, glumac je vjerovatno umro prirodnom smrću.

Stivens je bio najpoznatiji po ulozi u dvije sezone u NBC seriji "Fame", tokom kojih je igrao učitelja Dejvida Rirdona.

Osim "Melrose Place" i "Fame", Stivens je glumio u više TV emisija kao što su "Murder", "She Wrote", "One Day at a Time", and "Murder One".

Glumac iz Los Anđelesa se takođe pojavio kao Pol Nortridž u jednoj epizodi "The Waltons" i u tri filma o ponovnom okupljanju, uključujući "A Wedding on Walton’s Mountain", u kojem je njegov lik oženio Erin Volton, koju igra Meri Elizabet Mekdono.

Njegovo posljednje pojavljivanje na ekranu bilo je 1999. godine, kada je glumio u epizodi američke dramske serije "Walker, Texas Ranger".

Stivens je rođen 16. oktobra 1951. u Noksvilu u Tenesiju.

(b92)