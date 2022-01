Preminuo Pit Smit

Novozelandski glumac Pit Smit, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Once Were Warriors" i "The Piano", preminuo je u 63. godini.

Glumac je preminuo u subotu nakon duge borbe s bubrežnom bolešću i demencijom, a njegov sin Poumau Papali'i-Smit rekao je za "Stuff" da je bio dugo bolestan i da je njegova porodica sretna što više ne mora patiti.

"Posljednjih sedam godina bio je na dijalizi, što je s godinama uzelo svoj danak. U posljednje dvije godine dijagnostifikovana mu je i demencija. Počeli smo raditi dijalizu kod kuće, ali je tokom posljednjih nekoliko sedmica pretrpio infekciju s kojom se borio posljednje četiri sedmice", rekao je Poumau za "Stuff".

Smit je debitovao u naučno-fantastičnom filmu "The Quiet Earth" iz 1985., a osvojio je i nagradu za najboljeg sporednog glumca u novozelandskom igranom filmu "Flight of the Albatross" iz 1987. Glumio je u filmovima "The Piano", "Once Were Warriors" i "What Becomes of the Broken Hearted", kao i u sapunici "Shortland Street".

U "Gospodaru prstenova: Povratak kralja" iz 2003. godine glumio je orka, a za svoju ulogu u seriji "The Market" 2006. godine je dobio nagradu Air New Zealand Screen Awards za najboljeg sporednog glumca.

Bio je u braku s Monom Papali'i, s kojom je imao šestero djece.

(Index)