Preminuo glumac Pol Herman

​Glumac Pol Herman, koji je u javnosti poznat po ulozi u legendarnoj seriji "Sopranovi", preminuo je u 76. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je Majkl koji je takođe glumio u ovoj kultnoj seriji i koji se putem društvenih mreža ujedno i oprostio od legendarnog glumca.

"Preminuo je naš prijatelj i kolega Pol Herman. Bio je sjajan momak. Prvoklasni pripovjedač i pakleni glumac. 'Goodfellas', 'Once Upon a Time in America', 'The Irishman', i naravno 'Sopranovi', bili su vrhunac njegove karijere. Pol je živio blizu mene, bukvalno iza ugla, posljednjih godina i drago mi je što smo proveli neko zajedničko vrijeme prije nego što nas je napustio. Nedostajaće mi", napisao je Imperioli.