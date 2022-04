Preminuo glumac Robert Morze

Robert Morze koji je glumio u američkoj hit seriji Mad Men, preminuo je u 90. godini. Njegova najpoznatija uloga bila je Berta Kupera, šefa reklamne agencije Sterling Cooper bila je upravo u toj seriji.

U karijeri dugoj skoro 60 godina, pojavio se u oko 100 pozorišnih, televizijskih i filmskih produkcija, a prvi put se proslavio 1961. godine u nagrađivanoj knjizi "How to Succeed in Business Without Really Trying", temeljenoj na bestseleru Šeparda Mida, za koju je dobio nagradu "Tony" za najboljeg glumca u mjuziklu.

Takođe je osvojio nagradu "Tony" 1990. godine, za najboljeg glumca u predstavi, za ulogu Trumana Kapotea u predstavi Tru. Ne samo da ga je to učinilo jednim od samo četiri glumca koji su ikada osvojili Tonija za najbolju dramsku i muzičku ulogu, već mu je donijelo i nagradu Emi tri godine kasnije kada je izvođenje predstave uživo emitovano na televiziji.

Njegova uloga ekscentričnog osnivača reklamne agencije u seriji Mad Men donijela mu je međunarodnu slavu, kao i nominacije za pet nagrada Emi i nagradu Udruženja filmskih glumaca. U posljednjoj epizodi, očigledno se oslonio na svoje brodvejsko umijeće u sceni u kojoj je izveo pjesmu "The Best Things in Life Are Free", nakon što je mirno umro tokom slijetanja Nila Armstronga na Mjesec 1969. godine.

"Moj dobar prijatelj Bobi Mors je preminuo u 90. godini. Ogroman talenat i divan duh. Šaljem ljubav njegovom sinu Čarliju i ćerki Alin. Mnogo sam se zabavljao družeći se sa Bobijem tokom godina - snimajući People in OJ i organizujući toliko projekcija 'tHow To Succeed, Loved One, That’s Life')," napisao je na Twitteru Lari Karaševski, pisac, producent i potpredsjednik upravnog odbora Akademije filmskih umjetnosti i nauka.

