Projekcije filmova svaki dan "Nektar OK festa"

"Nektar OK fest" ove godine, kako javljaju organizatori festivala, u saradnji sa Festivalom muzičkog dokumentarnog filma "Dok'n'Ritam" (D'N'R) u "OK Cinema zoni" predstavlja projekcije dokumentarnih filmova, usko vezanih za muzičku industriju koji su posljednjih godina nagrađeni na ovom festivalu.

"Festival muzičkog dokumentarnog filma 'Dok'n'Ritam' (D'N'R) prvi je ovakav festival u Srbiji, koji postoji od 2016. godine. Sastoji se od takmičarskog i revijalnog dijela. U takmičarskom dijelu, za nagrade - nagradu žirija i nagradu publike, takmiče se dokumentarni filmovi čija je tema muzika. Ove godine u 'OK Cinema zoni' 'Nektar OK festa' biće prikazano pet filmova sa ovog festivala, koje će publika moći da pogleda tokom trodnevnog programa", saopšteno je iz "OK festa".

U petak, 15. jula, u kinu na otvorenom na jednoj od najljepših lokacija na Tjentištu biće prikazani filmovi "Pobednici su dosadni", koji je pobjednički film festivala D'N'R prema glasovima publike 2018. godine, o Žikici Simiću, kultnom voditelju emisije "Tajanstveni voz". Iste večeri publika će uživati u projekciji "Suženi snovi - Repetitor u CZ-u", o sada već legendarnom koncertu beogradskog punk rock sastava "Repetitor", koji je održan 2017. godine u Okružnom zatvoru u Beogradu.

U subotu, 16. jula, na repertoaru je dokumentarni film "Viktorija, 15", o mladoj djevojci Viktoriji, bubnjarki iz Smedereva. Ljubitelji filma u nedjelju, 17. jula, uživaće u dvije projekcije. Prvi na redu je dokumentarni film "Njujork, hodočašće", svojevrsno hodočašće u Njujork, kolijevku hip-hop kulture. Ovaj dokumentarac ispunjen muzikom iz zlatnog doba hip-hopa, slikama geta i mjestima na kojima je hip-hop izrastao, daje slike grada doživljenog od strane momka koji je odrastao s ovom vrstom muzike i došao sa dugog kraja svijeta sa željom da spozna korijene kulture koja ga je oblikovala. Druga projekcija posljednjeg festivalskog dana je "Uskrs, grad i rokenrol".