Proljeće u znaku novih hit serija i slavnih holivudskih glumaca

Na streaming platformama za ovo proljeće najavljeni su noviteti kako na filmskom, tako i na planu serijskih programa. Proljeće, koje je kalendarski započelo prije dva dana, obilježiće dugo iščekivane nove serije, kao i nove sezone već odavno obožavanih streaming priča, raznovrsnih žanrova.

"Russian doll"

Nataša Lion jedno je od najinteresantnijih i najharizmatičnijih lica holivudske glumačke scene. Tokom karijere glumila je u pregršt filmskih i TV projekata, ali onaj kojim je napokon dosegla publiku kakvu zaslužuje je upravo "Russian doll", serija u kojoj igra glavnu ulogu, a ujedno ju je i osmislila. "Russian doll", jedna od najhvaljenijih serija i od publike i od kritike, "Netflixova" je crna komedija.

Riječ je o zanimljivoj priči koja pojačava ironiju paralelnih radnji, a okosnica priče vrti se oko ponavljanja istog dana i doživljaju ponavljajuće smrti protagonistkinje. To postaje repetitivni događaj koji iz epizode u epizodu pojačava znatiželju kod gledaoca. Nova sezona stiže 20. aprila, a trejler je otkrio kako metafizički izazovi nisu došli kraju za glavne junake - Nadiju i Alana.

"Moon Knight"

"Marvelova" nova serija pokušaće dati novi pogled na klasičan scenario u kojem likovi otkrivaju da imaju neobične supermoći u tajnosti. Oskar Isak igraće glavnog lika koji prekida svoju svakodnevicu otkrićem da je zapravo tek jedan od različitih identiteta opasnog borca Mjesečevog viteza. U seriji još glumi i holivudska zvijezda Itan Hok, a ista izlazi na "Disney+" 30. marta.

"Roar"

Autorke nove serije su Liz Flahive i Karli Menš, koje su priredile i "Glow", a radnja se zasniva na istoimenom romanu Sesilije Ahern. Prema sinopsisu, gledaćemo osam polučasovnih epizoda izmiješanih žanrova, ispričanih iz ženskog ugla. Podsećanja radi, spisateljica je napisala i djelo "P.S. I Love You", a ovoga puta očekuje nas nešto potpuno drugačije. Akcenat je na feminizmu i doprinosu ljepšeg pola svijetu u kome živimo. Pored Nikol Kidman, u kadru će se sigurno naći i Sintija Erivo, Merit Viver i Alison Bri, ali će im se priključiti i druge kolege, a gledaćemo ih na "Apple TV" od 15. aprila.

"The First Lady"

Serija "The first Lady" će pružiti uvid u lični i politički život žena američkih lidera. Serija će prikazati i koliko je glavnih političkih odluka doneseno u istočnom krilu Bijele kuće, gdje svoje prostorije imaju prve dame i njihovo osoblje. U njoj glume Viola Dejvis, Mišel Fajfer i Džilijan Anderson. Serija će se baviti pričama i sudbinama prvih dama SAD, a fokus će se pomaknuti sa zapadnog dijela Bijele kuće na istočni dio, u kojem žive i velike odluke donose upravo prve dame. Dejvisova igra Mišel Obamu, Andersonova Elenor Ruzvelt, a Fajferova Beti Ford. Serija premijerno izlazi 17. aprila na američkoj televiziji "Showtime".

"Gaslit"

Nova serija temelji se na podkastu "Slow Burn" magazina "Slate", a primarno će izaći na platformi "Start" 24. aprila. U glavnim ulogama gledaćemo Džuliju Roberts i Šona Pena, a rame uz rame s njima igraće i glumac Aleksandar Filimonović, koji je krenuo putem koji bi mogao da ga učini jednim od najuspješnijih srpskih glumaca van granica Srbije. Njega ćemo gledati u popularnoj američkoj seriji "Gaslit", koja se bavi aferom "Votergejt", koja je protresla Niksonovu vladu. Inovativna je, po izjavama kreatora, jer u fokus stavlja nikad ispričane priče i ljude na koje je holivudska industrija u adaptacijama zaboravila, a bili su važan točak u raskrinkavanju ili pak skandalozne ličnosti koje su učestvovale u političkoj aferi. Džulija Roberts glumi bogatašicu i suprugu Niksonovog bliskog saradnika Džona Mičela (Pen). Iako je bila povezana s Niksonovom strankom i u njoj učestvovala, bila je među prvim osobama koje su javno osudile njegovu uključenost u "Votergejt", zbog čega je u potpunosti preokrenula svoj život.

"Shining Girls"

Elizabet Mos od ovog proljeća gledamo u još jednoj streaming fascinaciji. Nova drama "Shining Girls" temelji se na knjizi Lauren Beukes, istoimenom romanu koji je oduševio ljubitelje trilera. Mosova će glumiti Kirbi, ženu zaposlenu u arhivi novina koja igrom slučaja uoči poveznicu između napada koji je sama preživjela prije nekoliko godina i nedavnog brutalnog ubistva o kojem su se novine raspisale. Uskoro s kolegom kreće u opasnu igru otkrivanja identiteta ubice i napadača, a to bi ih moglo odvesti do novih rizičnih informacija i saznanja. Serija izlazi 29. aprila na "Apple TV+" platformi.

"Conversations with friends"

Poslije velikog uspjeha serije "Normalni ljudi", zasnovane na romanu literarne senzacije Sali Runi, BBC i "Hulu" snimili su "Conversations with friends" po njenoj prvoj knjizi. Glavne uloge u ovoj seriji igraju Alison Oliver, Saša Lejn, Džo Alvin i Džemima Kirk, a reditelj je ponovo Leni Abrahamson. Serija od 12 epizoda govori o dvoje studenata s koledža u Dablinu, Frensis (Alison Oliver) i Bobi (Saša Lejn) i njihovoj čudnoj, neočekivanoj vezi s bračnim parom, Melisom i Nikom (Kirkova i Alvin). Neizbježni su i komplikovani ljubavni odnosi među njima. Frensis i Bobi nekada su bile u ljubavnoj vezi, ali su ostale bliske prijateljice fascinirane bračnim parom. Do te mjere da se Frensis i Nik upuštaju u tajnu vezu. "Uskoro njihova veza počinje da stavlja na probu odnos Frensis sa Bobi, primorajući Frensis da preispita shvatanje same sebe i njihovog prijateljstva", navodi se u sinopsisu. Serija bi trebalo da izađe u maju ove godine.

"The Time Traveler's wife"

Na proljeće ove godine izlazi još jedna serija snimljena po bestseleru, štaviše, po slavnoj knjizi "The Time Traveler's wife" Odri Nifenenger. U njoj će glumiti dva interesantna glumačka imena, Rouz Lezli i Teo Džejms, kao glavna lica i ljubavnici oko kojih se priča raspliće. Iako je knjiga već jednom adaptirana u film, ovo će biti prvi put da ćemo priču gledati u obliku serije. Rouz i Teo glumiće Kler i Henrija, kojima na putu stoji Henrijeva mogućnost putovanja kroz vrijeme. Serija još nema određeni datum izlaska, ali potvrđeno je da izlazi u proljećnom periodu.