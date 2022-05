Prva fotografija sa snimanja serije "Tulsa King", Stalone kao mafijaški bos

Silvester Stalone igraće mafijaškog bosa Dvajta Manferdija u novoj seriji Tulsa King koju potpisuje sada već čuveni Tejlor Šeridan, autor hitova Yellowstone, Mayor of Kingstown, i 1883. Produkcijska kuća Paramount+, koja će stajati i iza ovog Šeridanovog projekta, objavila je prvu sliku sa snimanja ovog ostvarenja.

Tulsa King biće prva serija u kojoj Stalone igra glavnu ulogu, prethodno se pojavivši u klasičnih naslova kao što su Police Story i Kojak još 1970-ih godina, a nedavno i u This is Us.

Na fotografiji koju je Paramount+ objavio na svom Twitter nalogu vidi se Stalone kao Dvajt "General" Manfredi, prenosi Telegraf.

U produkciji MTV Entertainment Studios i 101 Studios, Tulsa Кing prati kapoa njujorške mafije Dvajta "Generala" Manfredija (Stalone), koji je, nakon što je pušten iz zatvora posle 25 godina, prognan od strane svog šefa da otvori radnju u Tulsi, Oklahoma.

Shvativši da njegova mafijaška porodica možda nema na umu njegove najbolje interese, Dvajt polako gradi "posadu" od grupe neobičnih likova koji će mu pomoći da uspostavi novo kriminalno carstvo na mjestu koje njemu djeluje kao druga planeta.

Stalone je i jedan od izvršnih producenata ove serije, a kada će se ona pojaviti na striming platformama još nije poznato.

Here's your first look at @TheSlyStallone as New York mafia capo Dwight “The General” Manfredi in the new #ParamountPlus Original Series, @TulsaKing. pic.twitter.com/5TJaB621O6