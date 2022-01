Prva fotografija za predstojeći film "Batgirl"

​Glumica Lesli Grejs objavila je prvu fotografiju u kostimu Batgirl, koju igra u istoimenom predstojećem filmu koji će biti prikazan na HBO Max.

"Koristim njihova očekivanja protiv njih. To će biti njihova slaba tačka, ne moja. Neka me svi potcijene i kada spuste gard, a podignu ponos, isprašiću ih - Batgirl, godina prva", napisala je glumica na Twitteru.

Film je trenutno u produkciji u Glazgovu. Pored Lesli Grejs, u filmu će se pojaviti i Majk Kiton ponoviće svoju ulogu kao Brus Vejn, odnosno Betmen.

Režiju potpisuju Adil El Arbi i Bilal Falah, prenosi The Wrap.

Scenaristkinja je Kristina Hodson, koja je napisala The Flash za DC i scenario za Birds of Prey, prenosi B92.

