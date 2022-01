Prve fotografije sa seta Marvelove serije - koga glumi Emilija Klark

Snimanje Marvelove serije "Tajna invazija" nastavljeno je ove nedjelje u Velikoj Britaniji, a zvijezda "Igre prijestola" Emilija Klark konačno je viđena na setu.

Još uvijek nije poznato koga Emilija Klark tumači u novoj seriji, ali bilo je mnogo spekulacija obožavalaca stripova. Emilija Klark je viđena na snimanju sa Semjuelom L. Džeksonom (Nik Fjuri) i Marijom Kobi Smalders (Marija Hil), što je dodatno podstaklo glasine da bi mogla da igra Abigejl Brend iz SWORD-a.

Emilia Clarke no set de “Secret Invasion”, nova série da Marvel Studios. pic.twitter.com/kJUdOllIhN — Nação Marvel (@nacaomarveI) January 23, 2022

Mnogi fanovi podijelili su na Twitteru fotografije Emilije Klark sa seta "Tajne invazije".

Govoreći za ComicBook.com prošle godine, Emilija Klark je istakla da se osjeća veoma uzbuđeno zato što je dio Marvelovog univerzuma.

"Mislim da je ono što trenutno rade tako uzbudljivo i kul, vrhunac svega. Pomislim: 'O bože, ja sam u gomili kul klinaca. To je tako kul'. Iskreno, ljudi koji stoje iza toga su me inspirisali da zaista poželim da to uradim", rekla je tada glumica.

Pored Emilije Klark, Džeksona i Smaldersove, u "Tajnoj invaziji" će igrati Ben Mendelson, Olivija Kolman, Kingsli Ben-Adir, Karmen Ejogo, Kristofer Makdonald i Kilijan Skot.

