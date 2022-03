Robi Vilijams se sprema da osvoji Ameriku biografskim filmom

​Robi Vilijams bi mogao da osvoji Ameriku po prvi put, sa biografijom o svom životu.

Uprkos ogromnom uspjehu u Evropi i Aziji, muzičaru je teško da se probije na američko tržište.

Ipak, holivudski reditelji polažu velike nade da će se visokobudžetni film o njemu pokazati kao veliki hit kao što su Bohemian Rhapsody i Rocketman - priče drugih vrhunskih britanskih muzičara Fredija Merkjurija i Eltona Džona, prenosi B92.

"Reditelji filmova misle da će scenario - u suštini uzbudljiva priča o autsajderu koji se katapultirao do slave - zaista odjeknuti kod ljudi, čak i onih u Americi koji možda ne znaju mnogo o samom Robiju", rekao je izvor za strane medije.

Film režira Majkl Grejsi, koji je bio izvršni producent za fim "Rocketman". Biografsko ostvarenje će govoriti o njegovom usponu do slave sa "Take That" i uspješnoj solo karijeri.

Pjevač je rekao da se film, nazvan "Better Man" po jednoj od njegovih pjesama, neće plašiti da se pozabavi pitanjima kao što je zavisnost.

"Ne plašim se da se predstavim sa ljudskim karakteristikama koje bi neki vidjeli kao zle. Nadam se da će priča objasniti ko sam, šta i zašto sam", rekao je Robi Vilijams.