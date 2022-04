Snežana Savić otkrila kako se spremala za ulogu Jovanke Broz

Snežanu Savić gledali smo u brojnim ulogama, a veliku pažnju je privukla Jovankom Broz u seriji "Jovanka Broz i tajne službe".

Poznata glumica je u intervjuu za "Dnevni Avaz" navela da je zadovoljna što je igrala suprugu Josipa Broza Tita.

"Za sada je to kruna moje karijere. To je žena koja je obeležila jednu epohu. Zahtevna je uloga, ima mnogo i Jovankinih savremenika, živih svedoka njenog vremena u kome je ona bila prva dama. Bila je zanimljiva i kao žena i kao vrlo jaka ličnost, ne samo kao pratilja svog supruga. Ona je i sama bila učesnik NOB-a, imala je čin u vojsci, bila je oficir, major. I sama je bila vrlo zaslužna za poziciju u kojoj se našla", rekla je Snežana Savić.

Glumica je potom ispričala kako se pripremala za ulogu.

"Imala sam malo šturih podataka s Jutjuba, malo njenih intervjua... Noćima sam slušala Jovankin glas, način kako je govorila, njenu dikciju, intonaciju, pokušavajući što vernije dočarati nju kao ličnost - i vokalno i interpretativno. S obzirom na to da sam muzikalna, to mi nije bilo teško. Dešavalo mi se da mnogi misle da to govori Jovanka, a ne ja... To su mi najveći komplimenti", rekla je ona.

Glumica je navela da bi voljela da dođe na Sarajevski Filmski Festival, a publiku u Bosni i Hercegovini pamti po lepom.

"Pre rata sam vrlo često boravila u Sarajevu i uopšte u Bosni i Hercegovini. Prijem publike, taj mentalitet, kako su nas primali i koliko su nas voleli, darovali nam toplinu, beskrajno poštovanje i ljubav, nikad se ne zaboravljaju. Ja to nikad ne mogu zaboraviti", rekla je glumica.

(Telegraf)