Snimljen film koji nikada nećete pogledati

Filmski režiser Robert Rodrigez snimio je film pod nazivom "100 years: The Movie You Will Never See" (100 godina: Film koji nikada nećete vidjeti), koji će izaći tek u novembru 2115. godine.

Naime, ovaj eksperimentalni film dovršen je još 2015. i prikazivaće se tačno 100 godina poslije.

Dakle, publika će od ovog trenutka čekati 93 godine kako bi pogledala film. Mnogi od nas, pa tako i sami kreatori filma, neće ni doživjeti ovaj uzbudljivi eksperiment.

Radnja samoga filma prikazuje naš svijet u 2115. godini, odnosno režiserovo predviđanje svijeta u spomenutoj budućnosti. U glavnim su ulogama Džon Malkovič, koji je pisao scenario za film, Šuja Čang i Marko Zaror, a iako možda niko od nas neće doživjeti gledanje filma, dostupna su tri teasera filma pod nazivom "Retro", "Nature" i "Future". Pozivnice za veliku premijeru, koja će se održati za manje od jednog vijeka, već su poslate 1.000 ljudi, uključujući Malkoviča i Rodrigeza i njihove potomke.

Zadnjih godina svjedoci smo nevjerovatnih projekata u filmskoj industriji, posebno u sferi naučne fantastike.

Ovaj specifičan žanr svako malo iznenađuje novim elementima u produkciji filma i futurističkim idejama koje se prenose na velike i male ekrane.

Naučna fantastika dopušta neograničenu slobodu u stvaranju potpuno nerealnih svjetova, a kako bi to ostvarili režiseri koketiraju s naprednom filmskom tehnologijom poput CGI-ja.

Na filmsko platno su prolivene hiljade čudesnih svjetova, čudovišnih bića i verzija budućnosti koju ne možemo ni zamisliti, no postavlja se pitanje šta je još ostalo da se snimi i da li je sve već viđeno?

Konkurencija jeste velika, ali čini se da još ima prostora za nove i revolucionarne ideje koje se mogu vidjeti - ili možda ne mogu.

Upravo ovaj film je nastao kao saradnja Roberta Rodrigeza, direktora filmova "Sin City" i "The Adventures Of Sharkboy And Lavagirl" te brenda "Remy Martin", kompanije koja proizvodi konjak Louis XIII. Jedan od razloga ovog neobičnog filmskog poduhvata jest promocija spomenutog alkoholnog pića. Naime, konjak Louis XIII treba odležati 100 godina prije nego što se može prodati kupcima. Jednako će tako film odležati 100 godina prije nego što bude u potpunosti spreman za gledanje.

"Louis XIII je istinski dokaz vladanja vremenom, a mi smo nastojali stvoriti proaktivno umjetničko djelo koje istražuje dinamičan odnos prošlosti, sadašnjosti i budućnosti", rekao je Ludoviko du Plesis, globalni izvršni direktor za Louis XIII Cognac.

Film "100 years: The Movie You Will Never See" stoji zaključan u sefu s posebnim mjeračem vremena koji bilježi datum i vrijeme nakon zatvaranja i odbrojava 100 godina.

"Kada se završi stogodišnje odbrojavanje, sef će se automatski otvoriti - bez obzira na to postoji li izvor napajanja", objasnio je Ludoviko du Plesis.

Ovo je zaista veliki umjetnički poduhvat koji će zasigurno ostaviti traga u filmskoj industriji. Pitanje je samo hoće li film biti jednako uzbudljiv i za 100 godina? Ne možemo znati koja nas tehnologija čeka u 2115. godini i hoće li tehnološki prikaz iste imalo impresionirati publiku.

Iako puno toga ne znamo, jedno sigurno znamo: ovaj film bi svakako mogao ući u istoriju kao najduži eksperimentalni film ikad snimljen.