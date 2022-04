Specijalna epizoda "Simpsonovih": Bili Ajliš sreće Lisu Simpson

Prošle nedjelje pop zvijezda Bili Ajliš objavila je na Instagramu da će se zajedno sa svojim bratom Fineasom, koji je ujedno i njen producent i stoji iza brojnih pjesama, pojaviti u novoj kratkoj epizodi "The Simpsons", koja će se pojaviti krajem ove nedjelje pod nazivom "Kada Bili sretne Lisu", a koja će biti emitovana na Disney+ platformi.

Kako je najavljeno, u ovoj epizodi gledaoci će imati priliku da prate Lisu Simpson koja je u potrazi za mirnim i sigurnim mjestom gdje može da vježba sviranje saksofona te nailazi na Bili i njenog brata, koji otkrivaju njen talenat. Potom je oni pozivaju u svoj studio na posebnu jam sesiju.

Naime, ovo nije prvi put da mala žuta stvorenja ugoste nekog poznatog muzičara u Springfildu. Prošle godine u decembru gost je bio Portorikanac Bad Bani, a u tom videu on je zadužen za oživljavanje strasti između Homera i Mardž nakon što su se posvađali.

Ovo kratko ostvarenje je četvrto u serijalu sličnih, koji su urađeni specijalno za Disney+. Prethodni kratki filmovi uključuju "Megi Simpson u buđenju Sile iz sna", sa temom "Ratova zvijezda" i "Dobar, Bart i Loki", inspirisan "Marvelovim" univerzumom.

Ajlišova ušla u istoriju

Bili Ajliš je ušla u istoriju protekle sedmice kao najmlađi headliner koji je nastupio na glavnoj bini festivala Coachella.

Dvadesetogodišnja pjevačica je zatvorila drugi dan pjevajući hitove "Bad Guy", "All the Good Girls Go to Hell" i "Happier Than Ever". Na sceni joj se priključio Damon Albarn (Gorillaz), koji joj je pomogao u toku izvođenja pjesme "Getting Older" te ostao i za "Feel Good Inc", kad im se priključio i Posdnuos (De La Soul).

"Ovo je najluđa stvar koju sam ikad iskusila. Ovaj čovjek mi je umnogome promijenio život, kao i pogled na muziku i umjetnost", rekla je Bili.