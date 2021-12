Spektakularna filmsko-serijska završnica 2021. godine

Zimski mjeseci i hladnije vrijeme su nas namamili nazad u kuće, ali s obzirom na sve što se očekuje u decembru na najpopularnijim streaming platformama decembar 2021. godine će biti drugačiji nego ikad.

Dok su u novembru pristizali vrlo uzbudljivi filmovi poput "House of Gucci" i "The Last Duel", u decembru se vraćaju neke od najpopularnijih serija posljednjih nekoliko godina. No, neki interesantni noviteti pojaviće se na omiljenim streaming servisima, a tu je i doza romantičnih komedija koje odlično odgovaraju u periodu praznika.

"Kuća od papira"

U septembru nas je "Netflix" počastio prvim setom epizoda pete sezone, a 3. decembra stigao je i drugi dugoočekivani dio. Zapravo, drugim dijelom sezone okončava se ova uzbudljiva saga koja je jedna od najgledanijih na pomenutoj platformi. Drugi dio sezone prikazaće, vjerovali ili ne, zatišje nakon svih akcija i fokusiraće se na emotivni razvoj likova u seriji.

"Kada smo počeli pisati peti dio usred pandemije, osjećali smo da moramo promijeniti ono što se očekuje od sezone od deset epizoda i svim sredstvima pokušali smo stvoriti osjećaj završnice sezone ili finala serije u prvom dijelu", kazao je Aleks Pina, tvorac serije.

Ova serija započela je jednu novu eru koja je došla zajedno s ekspanzijom streaming servisa, a kao serija koja je u neku ruku počela predvoditi taj fenomen nametnula se "La Casa de Papel", odnosno "Money Heist" ("Kuća od papira"). Maske Dalija postale su planetarno popularni simbol, a cijela je priča nadmašila kratkotrajno uzbuđenje i prerasla u pravi fenomen pop kulture. Eksplozivna priča o zagonetnom Profesoru i njegovoj jedinstvenoj bandi kriminalaca doseže svoj vrhunac.

"Emili u Parizu"

Tokom prikazivanja prve sezone megapopularne serije "Emili u Parizu" mnogi su se zaljubili u simpatičnu Lili Kolins u ulozi šašave Amerikanke Emili, ali i u šik francuske modne kombinacije i prekrasne kulise Pariza u kojem je serija snimana. Stoga ne postoji sumnja da će i nova sezona izazvati pravi mali spektakl među kritičarima i gledaocima!

Ljubavni trougao između Emili, Francuza Gabrijela i njegove djevojke Kamile se nastavlja. No, Emili uskoro upoznaje interesantnog kolegu na časovima francuskog jezika. Nova sezona premijeru će doživjeti 22. decembra, kada izlazi 10 epizoda po 30 minuta. Trailer za novu sezonu prikazuje Emili, kako uživa u glamuroznom odmoru na francuskoj obali u Sen Tropeu, kojoj se pridružuju prijateljice Mindi i Kamil dok prisustvuju raskošnoj zabavi u dvorcu.

"U drugoj sezoni Emili će biti više dio svijeta u kojem živi, više stanovnica grada Pariza. Biće više na zemlji, jer u Parizu stvara život. Mislim da Emili ima iznenađujuće teške izbore. Nova sezona govori o kulturi koja potkopava njena očekivanja o tome kako stvari stoje i kako stvari izgledaju. I ništa neće biti onako kako se čini, a uz to tu je i uvijek prisutno osporavanje njenog američkog pogleda na svijet", istaknuo je kreator serije Daren Star. Prisjetimo se: serija je izazvala bujicu negativnih reakcija zbog brojnih uključenih stereotipa, ali dio je publike i kritike pak tvrdio da se radi o još jednom hitu Darena Stara ("Seks i grad"). Uprkos podijeljenim kritikama, prva sezona serije je osvojila dvije nominacije za nagradu "Emmy".

"The Matrix Ressurections"

Pomalo inspirisan japanskim anime filmom "Ghost in the Shell", "Matrix" je postao naučnofantastična senzacija kada je lansiran 1999. godine, što je samozatajnog Kijanu Rivsa vinulo u glumačko zvjezdano nebo. Od tada je radnja filma "Matrix" postala jedna od najuticajnijih filmskih djela svih vremena, nadahnjujući ne samo druge filmaše, već i mislioce iz cijele književnosti i akademske filozofije.

Četvrti film iz "Matrix" franšize "The Matrix Ressurections" u kina napokon stiže 22. decembra, ali i na platformu HBO Max. U novom filmu radnja se vrti oko Neove borbe protiv umjetne inteligencije i strojeva, a svoju ulogu pored Kijanu Rivsa reprizira i Keri En Mos kao Triniti. Glumačkom tandemu pridružuju se brojni novi likovi i popularni glumci poput Nila Patrika Harisa i Prijanke Čopre, a vraćaju se i Žada Pinket Smit i Lambert Vilson. U srcu će radnje ponovo biti pitanje stvarnosti i umjetne inteligencije. Iako je prvi film iz "Matrix" franšize prošle godine napunio 20 godina, nije izgubio svoju kulturnu važnost. Režiserka Lana Vačovski nedavno je izjavila da su mnoge ideje koje je istražila prije 20 godina o našoj stvarnosti sada još relevantnije.

"Seks i grad: I tek tako"

Više od 20 godina nakon što je hit serija "Seks i grad" premijerno emitovana, ponovo ćemo gledati doživljaje Keri (Sara Džesika Parker), Mirande (Sintija Nikson) i Šarlot (Kristin Dejvis), ali ne i Samante (Kim Katral). Originalna serija kompanije HBO pratila je živote četiri Njujorčanke koje su razgovarale o vezama i poslu krajem devedesetih i početkom dvijehiljaditih godina.

Stara serija sa novom sezonom i već dobro poznatim likovima nazvana je "Seks i grad: I tek tako", prema prepoznatljivoj rečenici koju je Keri Bredšo često izgovarala u kultnoj seriji, a pratiće živote glavnih junakinja koje su sad u svojim pedesetima te pokušavaju da pronađu balans između ljubavi, prijateljskih odnosa i karijere. Na prvu loptu trejler nove sezone od 10 epizoda izgleda obećavajuće, a producenti TV mreže HBO Max su već imali uspješno okupljanje "Prijatelja" pa su kritičari zbog toga još više optimistični.

U iščekivanju premijere autorka "Seksa i grada" Kendis Bušnel kaže da televizijska adaptacija njene knjige nikome ne bi trebalo da bude uzor za život.

"Realnost je takva da pronalaženje dečka možda nije vaš dugoročno najbolji ekonomski izbor. Muškarci na mnoge načine mogu da budu opasni za žene. Nikad ne govorimo o tome, ali to je nešto o čemu žene moraju da razmišljaju: možete da uradite mnogo manje kad morate da se oslonite na muškarca. Televizijska serija i poruka na kraju nisu bile previše feminističke, ali to je televizija, to je zabava. Zato ljudi ne bi trebalo da temelje svoj život na televizijskim serijama", rekla je Bušnelova.

Od prve najave novih epizoda je sve bilo vrlo napeto. Prvo razočarenje se desilo kada je stigla vijest da u seriji neće glumiti Samanta, a onda su se strasti iznivelisale saznanjem da je Zvijerka viđen na setu. Nekoliko mjeseci i mase pitanja kasnije došao je trenutak istine, odnosno dolazi 9. decembra.

"Slušaj Kenija G"

Ovaj dokumentarac donosi priču o karijeri crne ovce džez muzike Kenija G. Dok je njegova muzika okupila milione fanova u posljednje četiri decenije, što ga je učinilo najprodavanijim instrumentalnim umjetnikom svih vremena, kritičke reakcije su se u međuvremenu smjenjivale između podsmijavanja i oduševljenja. Taj disparitet je zaintrigirao režisera Penija Lanea, koji je poznat po stvaranju veoma nekonvencionalnih dokumentarnih filmova. U ovom dokumentarcu koji se pojavio 2. decembra na HBO-u možete doznati kako je i zašto Keni G postao jedan od najprivlačnijih i ujedno najomraženijih figura muzike.

"Landscapers"

Serija priča jedinstvenu ljubavnu priču naizgled običnog para, koji postaje žarište izvanredne istrage kada se u zadnjem vrtu kuće u Notingemu otkrije nekoliko mrtvih tijela. Ljubazni muž i žena Suzan (Olivija Kolman) i Kristofer Edvards (Dejvid Tjulis) bježe od stvarnosti više od 15 godina. Kad Kristofer uputi zapanjujući telefonski poziv svojoj maćehi, njihova uloga u strašnom zločinu koji je ostao neotkriven više od decenije počinje izlaziti na vidjelo. Kako istraga napreduje, inspirisani Suzaninom opsesijom starim vesternima i klasičnim filmom, fantasti se predstavljaju kao holivudski heroji u narativima koje su sami izmislili. Serija izlazi 8. decembra.