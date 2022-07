Srpski dokumentarac postao hit već u prvoj nedjelji emitovanja na Netfliksu

Dokumentarac Miloša Škundrića "Dugo putovanje u rat" u prvoj nedjelji prikazivanja uvršten je među 10 najgledanijih filmova na Netfliksu u 14 evropskih zemalja.

Iz produkcijske kuće Paradox Film ističu da je posebno dobru gledanost imao u nordijskim zemljama. U Holandiji je na devetom mjestu, u Švedskoj na šestom, a u Hrvatskoj na osmom mjestu na listi 10 najgledanijih filmova.

"Ovo je važna vijest za srpsku kinematografiju i srpsku istoriografiju", stoji u saopštenju produkcijske kuće. Film prikazuje razgovore sa istoričarima koji otkrivaju kako je došlo do Prvog svjetskog rata.

Na Netfliks je stigao 28. juna, tačno na godišnjicu Sarajevskog atentata, kada je Gavrilo Princip iz pištolja smrtno ranio Franca Ferdinanda i ubio njegovu suprugu Sofiju.

Dokumentarac se prikazuje u 30 evropskih zemalja, gdje Netfliks ima publiku od oko 70 miliona pretplatnika. Biće dostupan za gledanje sljedećih pet godina.

Napravljen je uz podršku Ministarstva kulture Srbije i Filmskog centra Srbije 2018. godine. Film je kroz godine nagrađivan i na brojnim međunarodnim filmskim festivalima.

My film THE LONG ROAD TO WAR is now on NETFLIX, and already hits TOP 10#netflix #ww1 #history #documentary #war #film #serbia #europe #politics pic.twitter.com/SPiZOT6zop