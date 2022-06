Stiven King oduševljen Đuričkom: Obožavam tog ljigavog Rusa

Nakon što je glumica Vinona Rajder podelila svoje pozitivne utiske o Nikoli Đuričku, Stiven King, jedan od najpoznatijih horor pisaca na svijetu, uživa u četvrtoj sezoni Netfliksove hit serije "Stranger Things" i oduševljen je likom prevrtljivog ruskog švercera Jurija, kojeg igra proslavljeni srpski glumac.

Nakon što je glumica Vinona Rajder podelila svoje pozitivne utiske o Nikoli Đuričku, Stiven King, jedan od najpoznatijih horor pisaca na svijetu, uživa u četvrtoj sezoni Netfliksove hit serije "Stranger Things" i oduševljen je likom prevrtljivog ruskog švercera Jurija, kojeg igra proslavljeni srpski glumac.

Pohvale Stivena Kinga imaju posebnu težinu kada se ima u vidu da su upravo ekranizacije njegovih romana bile velika inspiracija braći Dafer za seriju "Stranger Things", navodi N1.

Nikola Đuričko u novoj sezoni serije "Stranger Things" igra švercera Jurija koji treba Džojs Bajers (Vinona Rajder) i Marija Baumana (Bret Gelman) da preveze od Aljaske do SSSR-a, kako bi spasili policijskog šefa Džima Hopera koji je na kraju prošle sezone kao zarobljenik završio u sovjetskom zatvoru na Kamčatki.

Prvih sedam epizoda četvrte sezone "Stranger Things" objavljeno je na Netfliksu 27. maja, a novi doživljaji ekipe iz Hokinsa imali su najuspješniju premijeru od svih serija na engleskom jeziku u istoriji tog striming servisa.

Bilo joj je dovoljno nepunih pet dana da postane najgledanija u čak 83 države, a korisnici širom svijeta su u tom periodu odgledali 286,7 miliona sati nove sezone.

STRANGER THINGS: I love that slimy, slinky Russian guy, Yuri. He deserves his own show. Like BARRY, only Russian.