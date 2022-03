Stiže "God of War" serija

"Deadline" piše da je Amazon trenutno usred pregovora o pretvaranju franšize God of War u televizijsku seriju.

Iako ni Sony ni Amazon nisu zvanično potvrdili vijest, "Deadline" piše da iza serije stoje izvršni producenti serija The Expanse i The Wheel of Time, Mark Fergus, Hok Otsbi i Rejf Džadkins, ali pomoći će im i Sony Pictures Television i PlayStation Productions koji inače sarađuju na svim serijama baziranim na igrama za PlayStation.

Franšiza ima dugu istoriju, ali nije teško pretpostaviti da će se serija bazirati na posljednje dvije igre, God of War iz 2018. i nastavku koji će se pojaviti ove godine.

Završe li pregovori pozitivno, ovo će biti još jedna serija u dugom nizu adaptacija video-igara.

Tu su The Last of Us (HBO), Twisted Metal (Amazon), Mass Effect (Amazon), Resident Evil (Netflix), Fallout (Amazon) i Halo (Paramount).

Osim toga, nedavno smo imali filmove Uncharted, a u dogledno vrijeme trebalo bi da počne snimanje i serije BioShock.

Moglo bi se reći da vlada prava "zlatna groznica" kada je u pitanju adaptacija video-igrica, a novi talas je vjerovatno podstakao uspjeh Netfliksovog The Witcher, koji je ujedno i adaptacija popularne serije romana na kojoj je igra zasnovan.

(B92)