Stiže film koji će ljubitelji metal žanra obožavati

​"Metal Lords" je novi film kome je u središtu pažnje muzika. I to metal.

Dva klinca osnivaju metal bend u srednjoj školi u kojoj je tačno dvoje djece kojima je stalo do metala. Ne mogu da nađu basistu, ali postoji jedna djevojka koja svira violončelo.

Moraju da sarađuju ako ikada žele da pobjede u borbi bendova. Otprilike je ovo scenario novog muzičkog filma o odrastanju i sazrijevanju koji će uskoro objaviti Netflix.

Koautor "Game Of Thrones" D. B. Vajs je dugogodišnji metalac koji je natjerao bend Mastodon da se dva puta pojavi u toj seriji.

Ako to znamo, potpuno je jasno zašto je njegov novi film upravo "Metal Lords".

Film je režirao Piter Soleto, s Vajsom kao scenaristom i producentom i gitaristom Rage Against The Machine Tomom Morelom kao izvršnim muzičkim producentom.

Vajs i koproducent Greg Šapiro zapravo su željeli da snime ovaj film od ranih dvijehiljaditih, a prvobitno je trebalo da se zove "Metal Heads".

"Kada smo Dejvid Beniofi i ja počeli da radimo na projektu GOT oko 2006, shvatio sam da je plan bio, ako i kada se GOT završi - što se činilo vjerovatnim - otići ću i snimiti svoj metal film s Gregom", rekao je Vajs za Bilbord.

"Trinaest godina kasnije, razgovarao sam s Gregom i on mi je rekao: 'Hajde da radimo Metal Lords.'" U međuvremenu je osvojio Oskara za "The Hurt Locker" i producirao "Zero Dark Thirty" i sve filmove o Haroldu i Kumaru.

"Metal Lords" na Netflix stižu 8. aprila.