​Kompanija Volt Dizni konačno je potvrdila izlazak rimejka crtanog filma "Pinokio", u režiji Roberta Zemekisa.

Kao i Diznijev klasik iz 1940, i ovaj rimejk se bazira na dečjem romanu "Pinokiove avanture" italijanskog književnika Karla Kolodija.

U filmu će biti kombinovani igrani elementi i kompjuterska animacija, prenosi B92.

Here’s the first star you’ll see today Check out this brand-new poster for #Pinocchio! pic.twitter.com/OlfIHS8yXm