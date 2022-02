Trailer predstavljen na Super Bowlu najavljuje najskuplju seriju svih vremena

Prequel "Gospodara prstenova" koji nosi naziv "The Rings of Power" smatra se najskupljom serijom svih vremena, a jednominutni trailer prikazan na Super Bowlu predstavio je nove likove te najavio datum izlaska - 2. septembar.

Teaser trailer za televizijsku seriju koja će premijerno biti prikazana na jesen 2022. emitovan je tokom Super Bowla u nedjelju, a obožavaoce franšize je natjerao da pomisle: "Zar se nikada niste zapitali šta još postoji?"

Snimak koji traje minutu takođe predstavlja nove likove, uključujući Roberta Aramayoa kao Beldora, Markella Kavenagh kao Tyra, Morfydd Clarka kao Galadriel i Josepha Mawlea kao Orena.

Likovi nisu oni iz originalne trilogije "Gospodar prstenova". To je zato što će se "The Rings of Power" odvijati u Međuzemlju, prema dizajnu J.R.R. Tolkiena, ali će pratiti drugačiju priču od legendarnih filmova.

"Prije kralja, prije druženja, prije prstena, ove jeseni počinje nova legenda", navodi se u teaseru.

"The Rings of Power" se smatra najskupljom TV serijom ikada napravljenom, a prva sezona košta 465 miliona dolara - iako taj iznos sadrži znatne jednokratne troškove pokretanja, kao što je osiguranje prava na materijal Tolkiena, kostime, rekvizite itd. Planirano je da se emituje 50 sati i pet sezona.

Još nije poznato mnogo o priči, osim prisustva više prstenova. Obožavatelji "Gospodara prstenova" znaju da je jedan moćni prsten bio centar epske avanturističke trilogije, ali kreatori "The Rings of Power" objasnili su kako će prstenova biti u izobilju u Amazonovoj seriji.