Treća sezona serije "The Umbrella Academy" od 22. juna na "Netflixu"

"The Umbrella Academy", američka televizijska serija o superherojima temeljena na istoimenoj seriji stripova pisca Džerarda Veja, opčinila je svijet u kratkom vremenu, a na male ekrane u svom trećem izdanju dolazi 22. juna.

"Netflix" će u trećoj sezoni ove popularne serije prikazati priču iz jednog drugog svemira, a prvobitni zaplet se dešava već na početku, kada od 43 rođene djece sedam njih usvoji vanzemaljac sir Redžinald Hargrives, poznatiji kao Monokle.

On stvara čuvenu "Umbrella Academy", dom za usvojenu djecu kako bi ih trenirao za spasavanje svijeta. Kako odrastaju djeca se vremenom udaljuju, a tek nakon mnogo godina opet se sastaju kako bi riješila sumnjivu iznenadnu smrt svog oca.

Braća i sestre s nevjerovatnim moćima razotkrivaju potresne porodične tajne i prijetnju koja se nadvila nad cijelim čovječanstvom - postaju netipični superheroji.

Treća sezona donosi nove zaplete odmah na početku, a nakon što su spriječili sudnji dan 1963. godine, članovi "Umbrella Academy" vraćaju se u današnje vrijeme, gdje saznaju da je njihova stvarnost potpuno izmijenjena.

U tizeru se pojavljuju Klaus (Robert Šijan), Alison (Emi Raver Lampman), Luter (Tom Hoper), Dijego (Djevid Kastanjeda), Vanja (Eliot Pejdž) i Broj Pet (Ejdan Galager), a svi oni se susreću s novom grupom pod nazivom "Sparrow Academy". Osim suočavanja s drugačijom stvarnošću, "Umbrella Academy" suočava se i sa neidentifikovanim destruktivnim entitetom koji izaziva pustoš u svemiru (nešto što su oni možda sami izazvali), prema "Netflixovom" opisu.

Treća sezona serije zvuči obećavajuće, zasad je poznato da će imati 10 epizoda i, kao što je prethodno navedeno, izlazi u junu, uz taman toliko vremena da svi fanovi stignu ponovo ili prvi put pogledati prve dvije sezone.

Serija se snima u Torontu i Hamiltonu, a prva sezona izdata je 15. februara 2019. godine na "Netflixu". Već u aprilu 2019. godine "Netflix" je objavio da je 45 miliona domaćinstava gledalo prvu sezonu tokom prvog mjeseca izdanja, čime je "The Umbrella Academy" postala jedna od najstrimovanijih serija godine. Istog mjeseca, nakon uspjeha prve sezone, počelo je snimanje druge sezone, koja je izdata 31. jula 2020. godine.

Obje sezone su dobile pozitivne kritike, a u novembru 2020. godine najavljena je treća sezonu, koja će zvanično izaći u ovoj godini. Seriju produciraju "Borderline Entertainment", "Dark Horse Entertainment" i "Universal Content Productions". Televizijska adaptacija strip-serijala "The Umbrella Academy" negdje je slična, ali u mnogo čemu drugačija od priče koja je ilustrovana na papiru. Dok se strip-verzija odigrava u paralelnoj realnosti u kojoj Džon Kenedi nije ubijen, igrana verzija je više fokusirana na moderno doba s neizbježnim problemima milenijalaca. Kreatori serije vidno inspirisani serijom kolege Majka Flenengena "The Hounting of Hill House" pokazali su ogromnu želju da svakom od likova daju pozadinsku priču i karakterni oblik u sadašnjosti koji će opravdati posljedice iz najranijeg djetinjstva.