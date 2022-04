Umrla glumica Snežana Nikšić

Glumica Snežana Nikšić preminula je u Beogradu u 79. godini, potvrđeno je srpskim medijima.

Dramska umjetnica, koja je igrala i u pozoriptu i na filmu, i televiziji, umrla je u bolnici Bežanijska kosa nakon duge i teške bolesti.

Snežana Nikšić rođena je u Nišu 30. novembra 1943. godine. U Beogradu je apsolvirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Već s nepunih 18 godina tumači glavnu ulogu u komadu "Krotka" Dostojevskog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Tokom karijere pojavila se u više od 40 filmskih i televizijskih naslova.

Iako se prethodno pojavljivala u TV filmovima, na velikom platnu je debitovala 1965. godine u ostvarenju "Inspektor", koje je režirao Milo Đukanović.

Igrala je i u filmovima "Sretni umiru dvaput", "Pre rata", "Na papirnatim avionima", "Priča koje nema", "Pozdravi Mariju". Jedan od najpopularnijih filmskih nalsova u kojem je tumačila Gordanu, nastavnicu engleskog jezika bili su "Majstori, majstori" Gorana Markovića. Kada je jednom upitana koju ulogu najrađe pamti izdvojila je onu u filmu "Na papirnatim avionima" Matjža Klopčiča iz 1967. godine, koji je dobio izvrsne kritike u Kanu.

Nikšićeva je radila i kao voditeljka u obrazovnim emisijama TV Beograd.

Bila je dugo u braku sa glumcem Ljubom Tadićem sve do njegove smrti 2005. godine, a jednom prilikom ovako se prisećala njuhovog prvog kontakta:

"Sticajem okolnosti, il sudbinom, ko bi to mogao znati, iste godine smo došli u Jugoslovensko dramsko pozorište. Ja kao mladi početnik, on kao mladi prvak. Dakle, prvi susret je bio pozorišno-glumački. Ljuba je bio čovek koji je strahovito voleo svoju profesiju, držao do nje, duboko je poštovao, bio pravi posvećenik. Zato je i veliki. Žao mi je što u gradu nema obeležja sa njegovim imenom...".

