"Uncharted" - kino spektakl koji obećava veliku dozu adrenalina

Filmska adaptacija planetarno popularne video-igre u kojoj možete očekivati scene koje će vas zalijepiti za sjedišta od 17. februara na repertoaru svih BH kina i bioskopa!

Na repertoaru kino dvorana uvijek se može pronaći neko lice iz svijeta superheroja. Ali 17. februara na velika platna stiže uzbudljiva filmska priča čiji su se junaci proslavili u serijalu video-igara "Uncharted".

Glavna zvijeda filma je Tom Holland koji u ulozi Natea Drakea pokušava pronaći izgubljeno Magellanovo blago vrijedno pet milijardi dolara. U tom je izazovu zajedno sa Sullyjem kojeg na velikom ekranu oživljava Mark Wahlberg. Njihova saradnja ili bolje rečeno, pokušaj saradnje, dovodi do mnogih komičnih situacija. Međutim, ono što "Uncharted" predstavlja u cjelini je akcijono-avanturistički spektakl koji će zadovoljiti i najzahtjevnije kritičare ovog žanra.

"Uncharted" je serija akciono-avanturističkih igara koju je kreirala Amy Hennig. Glavna serija igara prati Nathana Drakea, lovca na blago koji putuje svijetom kako bi otkrio različite istorijske misterije. Glavna serija je počela sa Uncharted: Drake's Fortune, objavljenom na PlayStation 3 2007.

"Uncharted" je doživio čak šest nastavaka a serija igara je plantarno cijenjena i komercijalno uspješna, isporučena u više od 41 milion primjekara, što je čini jednom od najprodavanijih franšiza video igara svih vremena.

Koliko su uzbudljive scene iz filma govori iskustvo i doživljaj Toma Hollanda sa snimanja. Uz već bogato iskustvo iz serijala Spider-Man, "Uncharted" je za njega bio daleko najveći izazov do sad.

Naime, Holland je izjavio kako su se scene kod ispadanja iz zadnjeg ulaza aviona snimale pet sedmica i to gotovo svaki dan. Vratolomije na velikim visinama u pokretu bile su jako zahtjevne za glavnu zvijezdu filma, ali on smatra da je to scenu stvorilo još više autentičnom.

Ovim putem predstavljamo vam navedenu spektakularnu scenu ispadanja iz aviona. Ovo je najteža akciona scena za Hollanda u njegovoj karijeri te je samo jedan dio eksplozivne avanture koja vas očekuje u "Uncharted".

Radnja filma kreće kada iskusni lovac na blago Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) regrutuje lopova Nathana Drakea (Tom Holland) kako bi pronašao blago koje je Ferdinand Magellan izgubio prije 500 godina. Ono što započne kao pljačka za ovaj dvojac postaje utrka po cijelom svijetu, kako bi se domogli nagrade prije nemilosrdnog Moncade (Antonio Banderas), koji vjeruje da su on i njegova obitelj zakoniti nasljednici. Ako Nate i Sully uspiju dešifrovati tragove i riješiti jednu od najstarijih misterija na svijetu, pronaći će pet milijardi dolara u blagu, a možda i Nateova davno izgubljenog brata... Ali samo ako mogu naučiti sarađivati.

C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za kino distribuciju u BiH, nakon rekordnog rezultata predhodnog Hollandovog hita "Spider-Man: No Way Home" koji je na domaćim kino blagajanama pogledalo preko 63.000 gledalaca što to ga čini jednim od najgledanijih holivudskih filmova u našoj zemlji u posljednjih 20 godina, spetakl "Uncharted" donosi na repertoar svih bh. kina i bioskopa od 17. februara paralelno sa otvaranjem na američkim i svjetskim kino blagajanama

