Vanvremenski filmovi za tople ljetne večeri

Ljetne večeri zahtijevaju ljetne filmove. Iako vam se možda čini teško podnositi ljetne vrućine, ljeto obično prođe u treptaju oka - a za zadržavanje tog prekrasnog, nonšalantnog i laganog ljetnog osjećaja tu su filmovi koji odišu toplinom i atmosferom koje nosi ovo godišnje doba. Uz to filmovi pomažu da maštamo, sanjamo, pokrenemo se i nešto učinimo.

"Dobra godina"

Ridli Skot jedan je od posljednjih velikih režisera koji s jednakom znatiželjom, posvećenošću, kulturološkim znanjem i nadahnućem pristupa svakom filmskom žanru. Zbog toga nije bilo neobično da je napravio i romantičnu komediju kakva je "Dobra godina". Glavnu ulogu u filmu ima Rasel Krou, kojem se kao partnerka pridružila Marion Kotilard, a cijeli film o prepuštanju i mijenjanju svojih okorjelih stavova smješten je u divnu Provansu.

"Pod suncem Toskane"

Film "Pod suncem Toskane" temelji se na istoimenim memoarima američke pjesnikinje, esejistice i profesorice kreativnog pisanja Frances Majes, a napisala ga je i režirala Odri Vels. Film prati uspješnu 35-godišnju njujoršku književnicu Frances kojoj se srušio svijet kad ju je napustio muž zbog puno mlađe žene. Na nagovor najbolje prijateljice Pati, Frances otputuje u Italiju, u čijoj prekrasnoj pokrajini Toskani kupi veliku staru kuću.

"Moja djevojka"

"Moja djevojka" film je u kojem glavne uloge imaju Makali Kalkin i Ana Klamski i jednostavno vas ne može ostaviti ravnodušnima. Priča o odrastanju i prijateljstvu, životu i smrti, kroz oči djeteta jedan je od dirljivijih filmova ovog žanra. Jedanaestogodišnja Vada Sultenfus kćer je pogrebnika, majka joj je umrla pri porodu i nema baš prijatelja osim Tomasa. Zbog svega toga u stalnoj je potrazi za pažnjom i nikako joj se ne sviđa tatina nova cura. No tragičan događaj to će sve promijeniti… Film je 1992. godine dobio i nastavak, no prvi dio se u većoj mjeri urezao u kolektivno pamćenje.

"Pisma Juliji"

Radi se o prekrasnoj ljubavnoj priči, onoj staroj i novoj, savremenoj… Kada mlada Amerikanka Sofi otputuje u Veronu, nađe se u situaciji da odgovara na ljubavno pismo napisano prije više od 50 godina, što ju odvede u pravu avanturu.

"Bilježnica"

Nikolas Sparks autor je romana "The Notebook", koji donosi ljubavnu priču vojnika, povratnika iz Drugog svjetskog rata, koji u nemogućnosti pronalaska svoje velike ljubavi od prije petnaest godina mora prolaziti jedno te isto sjećanje koje ima na nju, romantično ljeto koje su proveli zajedno, sve dok ju iznenada ne ugleda… Knjiga je po mišljenju mnogih kritičara i čitateljstva dobra, no film je taj koji je posve pomeo publiku. Rajan Gosling i Rejčel Mekadams naprosto su briljirali u filmu.

