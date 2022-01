Vini Pu i Bambi postali javno dobro

Vini Pu i njegovi prijatelji od 1. januara 2022. godine postali su javno dobro, prenose svjetski mediji.

Sa prvim danom nove godine, više od hiljadu umjetnina u raznim formama izgubilo je status autorskih prava i prelaze u formu javnog dobra, odnosno postala su dostupna svima na korišćenje.

Prema pravilu, sva literatura, muzika, filmovi i druga kreativna djela imaju rok od 95 godina prije nego što postanu javno dobro.

U 2022. godini, osim dječjeg klasika Alana A. Milnea "Winnie the Pooh", javno dobro postao je i prvi roman Ernesta Hemingveja "Sunce se ponovo rađa".

Prva zbirka kratkih priča Hemingveja "U naše vrijeme" postala je javno dobro prošle godine.

U grupi djela koja su dostupna svima na korišćenje bez plaćanja autorskih prava od ove godine našao se i lik Bambija, koji je kreirao Feliks Salten.

Kada su u pitanju filmovi, bez autorskih prava su i "Battling Butler" i "The Son of the Sheik", posljednja ostvarenja u kojima je igrao Rudolf Valentino prije nego što je preminuo u 31. godini.

