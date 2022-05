Zvijezda serije "Squid Game" otkrio koja mu je omiljena igra u ovom ostvarenju

​Li Jung Jae, zvijezda serije "Squid Game", bio je gost Festivala korejskog filma u Firenci, a za RTS je govorio o ostvarenju koja mu je donijela svjetsku slavu.

"Svima nama treba pomoć i imamo i potrebu da pomažemo drugima, a baš u seriji 'Squid Game' možemo da vidimo da ta pomoć izostane kada ljudi bivaju napadnuti, ali ima i onih koji ne žele da prihvate takvu situaciju već i dalje vjeruju da postoji dobro u ljudima. Primijetio sam da mnogi jutjuberi, nakon što odgledaju neku epizodu, kažu da je ponašanje u seriji nije u redu, što znači da se moralu i dalje pridaje značaj i mislim da je poruka ove serije baš to. Dakle ne podrška nasilju, već borba protiv zla u ljudima", naveo je Li Jung Jae.

Na pitanje koja mu je omiljena igra u seriji, rekao je sledeće:

"Sve igre koje ste vidjeli u 'Squid Game' su tradicionalne korejske igre koje smo igrali kada smo bili djeca i koje i današnja djeca igraju. No ako moram da izdvojim jednu, to je igra sa bombonom, jer ako pobijediš, možeš da nastaviš da igraš dovijeka jer ti stalno daju novu, to je nešto što možemo i da pojedemo i rekao bih da je to moja omiljena", rekao je korejski glumac.