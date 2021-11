Godišnjica smrti Kolje Mićevića: Gimnastičar duha i književnosti

Promocijom zbornika "Rimaginator - sećanja na Kolju Mićevića" u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS juče je obilježena prva godišnjica smrti Kolje Mićevića, a govornici Nenad Milošević, Dejan Simonović, Danica Vukićević, Dragica Mugoša, Ranko Risojević i Predrag Bjelošević prikazali su znamenitog književnika i prevodioca iz nešto drugačije, intimnije perspektive.

Tako je zainteresovana publika saznala da Kolja Mićević nikada nije gledao televiziju, a da je uvijek, dok je radio, slušao klasičnu muziku. Oživljeno je sjećanje na Kolju Mićevića gimnastičara, koji je za vrijeme jedne utakmice na sebe skrenuo pažnju cijelog stadiona, dok je niz stepenice pored tribina silazio na rukama.

Njegova supruga bi ga često zvala sa putovanja i pitala ga kakvo je vrijeme u Parizu, a on bi joj obično odgovarao da ne zna, jer taj dan nije pogledao kroz prozor.

Radio je mnogo, pedantno i detaljno, a kada je preveo "Gavrana" Edgara Alana Poa, pola sata nakon ponoći jedne noći nakon zemljotresa u Banjaluci, daleke 1969, upao je kroz prozor u kuću u kojoj je tada živio Ranko Risojević da mu se pohvali da bi oni u razgovoru o književnosti ostali do jutra.

Mićevićeva velika strast prema literaturi, prije svega prema Pou, Valeriju i Danteu, ali i mnogim drugima, jednostavno bila je osjetna u gradu čiji je bio počasni građanin, gdje se rodio i umro godinu dana ranije. Na promociji je objelodanjeno da je Udruženje književnika Republike Srpske pokrenulo nagradu za prevođenje sa imenom Kolje Mićevića te da će porodica od sljedeće godine pokrenuti Mićevićev sajt, gdje će najširoj publici u digitalnoj formi biti dostupno njegovo obimno djelo. Sam zbornik sadrži memoarske i esejističke zapise, kao i pjesme posvećene Kolji Mićeviću. Objavljen je u izdanju Društva za afirmaciju kulture "Presing" iz Mladenovca. Promociju su organizovali Udruženje književnika Republike Srpske i Srpsko književno društvo iz Beograda (Mićević je bio član oba društva), dok je na Koljinu strast prema muzici izvedbom Mocarta i Baha na violini podsjetila Lidija Bojinović.

"Ovde ima 12 tekstova naših ljudi i pet tekstova Koljinih prijatelja iz Francuske. Naravno, to nije konačno jer je reč o knjizi sećanja na Kolju Mićevića. Prošle godine smo doživeli šok kada smo čuli za Koljinu smrt, jer je to bio čovek pun energije, za kojeg ne možete da pretpostavite da će da umre bez obzira na godine. Uglavnom, kada se završio njegov zemaljski život, mi smo odmah znali da ćemo da napravimo nešto u njegovu čast, a ovaj zbornik je tek početak", istakla je Danica Vukićević.

Dejan Simonović dodao je da su priređivanjem zbornika njegovi autori htjeli prije svega da pokažu da je Kolja i dalje sa nama, da nije otišao.

"Fotografija na koricama zbornika gde Kolja radi stoj na rukama prikazuje ko je zapravo on. Ta fotografija ga ne prikazuje samo kao gimnastičara, nego kao čoveka koji stvari sagledava iz druge perspektive. Kolja je bio u neku ruku gimnastičar duha, odnosno gimnastičar književnosti, ali ne treba govoriti ko je Kolja bio, nego ko Kolja jeste. To je čovek koji je ostavio iza sebe mnogo toga i veoma je važno da njegova zaostavština dođe, ne samo do književne nego do javnosti uopšte", istakao je Simonović.

Dragica Mugoša, udovica Kolje Mićevića, navodi da je on bio čovjek apsolutne inspiracije.

"Govorim o Kolji stvaraocu sa kojim sam provela gotovo 30 godina diveći mu se, podržavajući ga i radeći s njim na mnogim knjigama koje je stvarao u tom periodu. O Kolji se govorilo i govori se da je izuzetna renesansna ličnost i čovek ogromne erudicije, ogromne stvaralačke energije i to je sve tačno. Ja bih dodala i da je bio čovek apsolutne koncentracije i pamćenja, apsolutne inspiracije. Kolja je mogao da se seti i da recituje stihove koje je preveo prije više decenija i koji su bili među desetinama hiljada stihova koje je preveo", istakla je Mugoša.

Nakon promocije zbornika, porodica Kolje Mićevića, delegacije Udruženja književnika Republike Srpske i Srpskog književnog društva posjetili su njegov grob u Aleji velikana na Gradskom groblju u Vrbanji.