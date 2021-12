Promovisana knjiga "Komendije" Nenada Tadića

ISTOČNO NOVO SARAJEVO - Knjiga "Komendije" Nenada Tadića večeras je promovisana u Istočnom Novom Sarajevu u okviru 26. Međunarodnog festivala malih scena i monodrame Republike Srpske.

Tadić je rekao da se knjiga sastoji iz tri drame, mada ih formalno ima četiri.

"Imamo jednu parodiju, političku satiru i travestiju iz doba rata, s tim što ona ima dužu i kraću verziju. Duža verzija je literarna, nosi naslov `Šehidi u Dušanovom carstvu` i tiče se zadnjeg rata. Na molbu Rada Simovića, koji je priređivač knjige, uradio sam i kraću verziju. On je rekao da bi bilo dobro, ukoliko bi neko htio da je postavi na scenu, da to imamo", izjavio je Tadić novinarima uoči promocije knjige.

Tadić kaže da je njegova preporuka da čitaoci pročitaju dužu verziju.

"To su drame, odnosno komedije koje su stavljene u knjigu zahvaljujući, prije svega Simoviću, jer je on jedna vrsta arhivara književnosti na teritoriji Republike Srpske u ratu i nakon rata. On je zaslužan što je ovo napravljeno", istakao je Tadić.

On je naveo da je prva komedija zapravo nastavak jednog parodičnog rada koji je radio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sa grupom drugara.

"Mi smo se zvali pozorišna grupa `Šarlatani`, igrali smo godinama na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, bavili smo se isključivo parodijom. Druge dvije komedije su nastale tokom rata u periodu od 1992. do 1995. godine", kaže Tadić.

On je napomenuo da je naziv "Komendije" dvoznačan, možda čak i šala, s obzirom na to da je na ovom području mala razlika između - tragedije i komedije.

Tadić je naveo da je u planu da promocija bude organizovana na Palama, možda u Banjaluci i još nekim dijelovima Republike Srspke, pa i u federalnom Sarajevu.

On je pojasnio da će knjiga biti poklon ljudima koji dolaze na promociju, kao jedna vrsta ulaznice.

Simović je istakao da se za Tadićeve drame smatralo da su izgubljene, ali ih je on sačuvao i priredio, te je zahvalio Narodnoj biblioteci Pale koja je izdavač i uredniku izdanja Željku Grujiću.

"Nenad Tadić je zasigurno najbolji i najpotentniji dramski pisac Republike Srpske, samo što mi to nismo prepoznali, niti je ko o tome vodio računa, kao što nismo vodili računa o mnogim stvarima u kulturi", istakao je Simović.

Promocija knjige "Komendije" organizovana je u okviru pratećeg dijela 26. Međunarodnog festivala malih scena i monodrame Republike Srpske, koji će večeras uručenjem nagrada biti svečano zatvoren.