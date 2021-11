Amira Medunjanim oduševila publiku u Kombank dvorani

BEOGRAD - Status velike zvijezde World music scene Amira Medunjanin potvrdila je izuzetnim koncertom na sceni beogradske Kombank dvorane.

Svjetski poznata umjetnica održala je prvi od tri zakazana koncerta u Kombank dvorani.

Publika će imati priliku da je čuje i vidi i danas i 15. novembra.

Oživljavajući specifičnim i nadaleko prepoznatljivim glasom, raznolike sentimente Balkana, Medunjanin je na koncertu "pomiješala" numere sa svog prošlogodišnjeg albuma "For Him And Her", sa 12 obrada klasika Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić s tradicinalima i sevdalinkama.

S lakoćom svojstvenom unikatnim umjetnicima, Medunjanin je razgorijevala makedonski ritam, bosanski dert i najbolje od jugoslovenske narodne muzike, uključujući numere Predraga Cuneta Gojkovića, Vere Ivković, Kemala Montena, uz pomenute Tomu Zdravkovića i Silvanu Armenulić.

Publika se je često pjevala zajedno sa Medunjanin u Kombank dvorani, a na kraju koncerta pozdravila umjetnicu višeminutnim ovacijama.