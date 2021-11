Banjalučka pivara uz "Nektar OK Fest"

BANJALUKA - "Nektar OK Fest" je jedan od najuspješnijih muzičkih festivala u regiji koji se proteklih sedam godina realizuje u samom srcu Nacionalnog parka Sutjeska.

Upravo ovaj prostor, kao i sam ambijent kojeg krasi netaknuta priroda, daju posebnu energiju ovom događaju koji privlači brojnu publiku iz regije i inostranstva.

"Srećan sam što u našoj zemlji postoji muzički festival takvog kvaliteta kao što je 'Nektar OK Fest'. Ovo mislim i kao poslovan čovek koji razume značaj ovakvog događaja za kulturno-umetnički i turistički razvoj zemlje, a i kao ljubitelj rok muzike koji se svaki put sjajno provede na Tjentištu. Drago nam je da smo danas ovdje da ozvaničimo nastavak dugoročne saradnje između našeg najprodavanijeg piva Nektara i najposećenijeg muzičkog festivala 'Nektar OK Festa'. Banjalučka pivara podržava rok muziku i promoviše razvoj scene, a posebno mesto zauzima ovaj festival koji se održava u jednoj od najlepših prirodnih oaza u ovom delu Evrope – Nacionalnom parku Sutjeska. Srećni smo što nastavljamo saradnju sa našim partnerima i što ćemo nastaviti da zajedničkim snagama donosimo najbolju moguću zabavu i promovišemo rok muziku" izjavio je Ilija Šetka, generalni direktor Banjalučke pivare.

"Nakon vrlo neizvjesnog i izazovnog perioda koji je iza nas u proteklih godinu i više dana, pauze u realizaciji događaja koja je 2020. godine izazvana pandemijom korona virusa, te kratkog vremenskog perioda za pripremu i samu realizaciju ovogodišnjeg 'Nektar OK Festa' na Tjentištu, možemo reći da smo više nego zadovoljni postignutim. Ono što je najvažnije u cijelom procesu kreiranja ovakvog jednog događaja, pored publike koja je najveća podrška i potvrda uspješnog i kvalitetnog rada, to su prijatelji i partneri događaja, kao jedna od najvažnijih karika u festivalskom lancu. Termine prijatelji i partneri ne koristimo slučajno, jer Banjalučka pivara - njihov brend Nektar i OK Fest su upravo to. Ovaj prijateljski i partnerski odnos traje gotovo koliko i festival i izuzetno nam je drago, da se isti nastavlja i u budućnosti. Danas zvanično i potvrđujemo da će se na Tjentištu u narednoj godini održati osmi po redu 'Nektar OK Fest 2022'. Drago nam je da smo tokom prethodnih godina opravdali povjerenje Banjalučke pivare, i da u vremenu koje je ispred nas zajednički nastavljamo da gradimo već prepoznatljivi brend Nektar OK Fest" izjavio je Dubravko Suvara, direktor festivala.

Priroda, muzika, avantura i zabava glavni su sinonimi OK Festa. Brojni posjetioci tokom tri festivalska dana imaju priliku da uživaju u raznovrsnim programskim sadržajima i fantastičnim nastupima poznatih domaćih, regionalnih i inostranih izvođača.