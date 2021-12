Bekuta za "Nezavisne": Neka vas greje ljubav kao što je protekle decenije grejala mene

Neka vas greje ljubav kao što je protekle decenije grejala mene, poručuje čitaocima "Nezavisnih novina" pjevačica Ana Bekuta u novogodišnjem intervjuu uoči nastupa u naša dva grada - Trebinju i Banjaluci.

Za nju je 2021. godina bila bolna - izgubila je svog životnog saputnika Milutina Mrkonjića, koji ju je, prisjeća se ona, zavjetovao da ne prestaje da radi.

"Kao ljuti profesionalac u svom poslu, razumeo je da u mom važi deviza 'pevam, dakle postojim'. Tražio je da ne odbacujem mikrofon, da ne otkazujem nastupe ako mu se nešto desi i da razdvojim privatno i poslovno. Da izdržim. 'Osmeh, mala, osmeh', umeo je da kaže onim svojim žustrim načinom i bespogovornim tonom", naglašava pjevačica. Osvrćući se na novogodišnje želje, Ana Bekuta ističe da su, više nego ikad, cijelom svijetu, pa i nama, neophodni zdravlje i oporavak od psiholoških i ekonomskih posljedica ove savremene kuge.

"Pored toga, svima želim ličnu sreću i svako blagostanje", istakla je u intervjuu za "Nezavisne novine" pjevačica koja je decenijama na samom vrhu domaće estradne scene i bez čijih je hitova nezamisliva bilo kakva vrsta slavlja.

NN: Iza Vas je jako teška i bolna godina, jer ste, pored brojnih prijatelja sa estrade, izgubili i Vašeg životnog saputnika Milutina Mrkonjića. Kako se nakon svega osjećate, iz čega crpite snagu?

BEKUTA: Da, ovo je godina bola i rastanaka, najtragičnija otkako mi je otac preminuo. Teško mi je, zapravo, još nisam sasvim svesna da je Milutin zauvek otišao. Do poslednjeg trenutka verovala sam da će prebroditi i ovu krizu i da ima još dana pred nama. Nažalost, bile su to puste želje. Ipak, kad ujutro otvorim oči, potrebno mi je bar dvadesetak sekundi da se vratim u realnost. Naš zajednički život bio je neverovatno intenzivan i, naprosto, moje biće ne prihvata da ga više nema pored mene.

NN: Vaši koncerti, u Trebinju zakazan za 31. decembar, te u Banjaluci, predviđen za 1. januar, bili su upitni. Kako ste se odlučili da ipak izađete pred publiku?

BEKUTA: Upravo Milutin me zavetovao da ne prestajem da radim. Kao ljuti profesionalac u svom poslu, razumeo je da u mom važi deviza "pevam, dakle postojim". Tražio je da ne odbacujem mikrofon, da ne otkazujem nastupe ako mu se nešto desi i da razdvojim privatno i poslovno. Da izdržim. "Osmeh, mala, osmeh", umeo je da kaže onim svojim žustrim načinom i bespogovornim tonom. "Show must go on!"

NN: Koliko je teško u ovakvim situacijama, u kakvoj ste Vi sada, ispoštovati sve te ljude koji dođu na Vaš nastup, da se provesele i uživaju u Vašim pjesmama?

BEKUTA: Svi su dobrodošli. Njihova energija i podrška daće mi snagu i volju da uzvratim najboljim mogućim izvođenjem, kao što sam se obavezala pre gubitka koji me je zadesio, zato što ih poštujem i zato što sam to obećala Milutinu. Sigurna sam da ih neću izneveriti.

NN: Šta Trebinjci i Banjalučani, te njihovi gosti, mogu očekivati na ovim nastupima?

BEKUTA: Moj orkestar, moj glas, moje najlepše pesme i moj osmeh, udruženi s iskrenim željama da nam nova godina bude bolja i da se, pre svega, okonča epidemija.

NN: Nažalost, živimo u teškim vremenima. Pandemija nam je svima uskratila mnogo toga, a neke od nas ostavila i bez naših najmilijih. Kakva su Vaša očekivanja od 2022. godine?

BEKUTA: Ne znam šta da očekujem. Jedino se nadam da ću što više raditi, radom ublažiti tugu i vratiti mir.

NN: Šta biste čitaocima "Nezavisnih novina" poželjeli u 2022. godini?

BEKUTA: Više nego ikad, celom svetu, pa i nama, neophodni su zdravlje i oporavak od psiholoških i ekonomskih posledica ove savremene kuge. Pored toga, svima želim ličnu sreću i svako blagostanje. Neka vas greje ljubav kao što je protekle decenije grejala mene.