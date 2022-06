Boris Lajner i Sergej Trifunović promovišu knjige na "OK festu"

"Nektar OK fest", kako je saopšteno iz ovog festivala, i ove godine, uz odličan muzički program i adrenalinske sadržaje koji publiku očekuju u Nacionalnom parku Sutjeska 15, 16. i 17. jula, donosi još noviteta: ove godine u okviru festivalske "OK book zone" svoja izdanja promovisaće Boris Lajner i Sergej Trifunović.

"U subotu, 16. jula, održaće se promocije knjiga poznatog muzičara, kipara i nekadašnjeg bubnjara grupe 'Azra' Borisa Lajnera 'Sve bio je ritam' i 'Azrini svjedoci'. Nakon više od četiri aktivne decenije u muzici, Boris Lajner napisao je knjigu autobiografskih zapisa 'Sve bio je ritam', koji sadrže dosad neispričane priče o velikanima rok scene (Džoni Štulić, Darko Rundek, Josipa Lisac i mnogi drugi), ispisane autentičnim, duhovitim stilom koji otkriva naličje života slavnih, ali i predanost umjetnosti, preskakanju barijera i pomjeranju granica", saopšteno je iz "OK festa".

Lajner će na Tjentištu promovisati i svoju drugu knjigu "Azrini svjedoci", a riječ je o sakupljenoj 101 priči obožavalaca koji su gledali "Azru" na različitim koncertima.

"U pitanju je još jedna knjiga koja rasvjetljava legendu o bendu o kome je napisano uvjerljivo najviše knjiga na ovim prostorima", javljaju iz "OK festa".

Nedjelja, 17. juli, kako javljaju dalje, u "OK book zoni" rezervisana je za promociju knjige "Stovarište" poznatog glumca Sergeja Trifunovića.

"'Stovarište' je autobiografska proza Sergeja Trifunovića ispresijecana pjesmama i ilustrovana crtežima djece. Putopis po isprepletanoj Amero-Srbiji, od Beograda i nazad, preko Pariza, Amsterdama, Njujorka i Los Anđelesa, u kojem je prikazao sve svoje javne, ali, što je važnije, skrivene emocije, kao i analitičnost, kreativnu percepciju, skromnost, bespoštednost u analizi samog sebe… Znani i neznani Sergej Trifunović", ističe se u saopštenju "OK festa".

"Nektar OK fest" i ove godine na Tjentištu nudi više od jednog razloga za posjetu, stoga organizatori imaju poruku za publiku...

"Ukoliko još niste, iskoristite preostale dane do festivala i osigurajte svoje mjesto u festivalskom kampu. U ponudi su paket 'OK kamp' (kamp + ulaznica) po cijeni od 50 KM i paket III (kamp, ulaznica, prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad) po cijeni od 80 KM", zaključuju u saopštenju organizatori festivala.

Uz "Nektar OK fest" i ove godine je prijatelj festivala kompanija "M:tel" i banka partner festivala UniCredit Bank Banjaluka.