"Dubioza kolektiv" za "Nezavisne": Valter je u Kini i nije mahnit da se vraća

Brano Jakubović frontmen je trenutno najpopularnijeg i najangažovanijeg benda regiona, a riječ je dakako o "Dubioza kolektivu", koji će 17. juna nastupiti na banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Nastup u gradu na Vrbasu najavljen je odmah po objavljivanju albuma "Agrikultura", tako da publika, ističe Jakubović, ima sasvim dovoljno vremena da posluša novi materijal. Sudeći po novim pjesmama, a i po tome što će se popularna "Dubioza" za banjalučki koncert zagrijavati u Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Francuskoj i Španiji, gdje nastupa u danima pred nama, očekuje nas vrhunski spektakl. O koncertu, novom i starom materijalu, Valteru koji nikako da se vrati i ostalim temama, ovim povodom Brano Jakubović, govorio je za "Nezavisne".

NN: Koja je Vaša poruka za Banjalučane pred 17. jun?

JAKUBOVIĆ: Naša poruka je da publika dođe u što većem broju, ali spremna za koncert. Od opreme obavezno je ponijeti rezervnu potkošulju i majicu, zbog znojenja od skakanja i plesanja ili, ne d'o bog, kakve kiše. Da dva dana prije koncerta kod kuće ponove tekstove ili bar refrene da zapamte da se naši pjevači ne bi provaljivali. Ono, kad okrenu mikrofon u publiku i kažu: "A sad vi", da ne bude tuc-muc, tišina.

NN: Novi album objavljen je ovih dana...

JAKUBOVIĆ: Novi album se zove "Agrikultura". Napisan je i snimljen na našem jeziku u protekle dvije godine. Album smo objavili, kako smo i planirali, u maju ove godine, da bi ljudi koji dođu na koncert u Banjaluci stigli ga preslušati. Posljednje izdanje koje smo prije toga izbacili je album "#fakenews" koji sadrži pjesme na engleskom, španskom i francuskom jeziku. Volimo taj cik-cak princip kombinovanja izdanja na različitim jezicima i za različita tržišta jer nam to daje mogućnost da pričamo priče iz različitih uglova.

NN: Za pjesmu "Kafana", kojom ste najavili "Agrikulturu", snimljen je prvi bosanskohercegovački horor video-spot. Da li ste se za ovaj žanr spota odlučili jer je pjesma napisana za vrijeme karantina, kada kafane nisu radile?

JAKUBOVIĆ: Ideja koju nam je predložio režiser Irfan Avdić bila je namijenjena drugoj pjesmi. Kada smo pročitali sinopsis, odmah smo znali da je priča kao salivena za pjesmu "Kafana". Uopšte nismo imali namjeru da to bude prvi singl, ili singl uopšte, ali spot je tako dobro ispratio pjesmu pa smo odlučili da je prvu izbacimo.

NN: Prošle godine pojavili su se i "prvi Bosanci na Mjesecu". Kakvi su izvještaji iz Bosanske svemirske agencije (BOSA) - da li su ćevapi bolji tamo ili ovdje na Zemlji?

JAKUBOVIĆ: S obzirom na to da se stotinama godina lome koplja o tome da li su bolji sarajevski, banjalučki ili travnički ćevapi, ne bih želio podgrijavati ionako složenu situaciju u međućevapnom vijeću BiH pričama o ćevapima sa Mjeseca. Činjenica je da se na Mjesecu ćevapi prave na roštiljima koji gore na turbo ubrizgavani čisti kisik, što ćevapu daje dodatnu sočnost i svježinu, a o naparivanju somuna da i ne govorim. Ipak bi za početak bilo fer da ćevape dijelimo na zemaljske i svemirske.

NN: U svemir ste letjeli na albumu "Fake News", na kojem ste kao člana benda agnažovali i Robija Megabajta, kojeg su napravila posljednja dva studenta elektrotehnike koja nisu emigrirala iz BiH. Šta je s Robijem danas, kako se njegova vještačka inteligencija snašla među ovom našom inteligencijom i da li je i on u međuvremenu emigrirao?

JAKUBOVIĆ: Robi Megabajt je robot kojeg smo napravili u suradnji sa studentima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U međuvremenu su i posljednja dva studenta emigrirala, tako da niko nije ostao da nam pomaže oko servisiranja i popravljanja čestih kvarova. Nakon što je s nama snimio drugu sezonu "Quarantin showa", zaposlili smo ga u jednom od sarajevskih butika u kojem prodaje naše majice i dukseve. Njegova prvobitna uloga je bila da s nama svira na koncertima. Ako bi se taj eksperiment pokazao uspješnim, onda bismo proizveli još sedam robota koji bi nas zamijenili na sceni, tj. oni bi putovali i svirali, a mi bismo samo sjedili kući i ubirali honorare. Nažalost, ispalo je da je prosječni Bosanac i dalje jeftinija radna snaga od napredne robotske inteligencije. Sveli smo se na to da je jedan od naših tehničara napravio robotsku glavu od kartonske kutije, folije od čokolade, koju na pjesmi "Take my job away" nabije na glavu i glumi robota. Daleko smo mi od tehnološke revolucije i vještačke inteligencije.

NN: Što se tiče "Quarantin showa", u kojoj mjeri je članovima benda, zajedno sa gostima i publikom, ovaj šou bio način da sačuvaju zdrav duh?

JAKUBOVIĆ: Taj internet šou koji smo radili kroz dvije sezone nam je pomogao da ostanemo normalni, na način da se nastavimo baviti svojim poslom. Mi ne bismo mogli podnijeti da tokom dvije godine ne radimo ništa i čekamo da nešto prođe. Zbog toga smo kreirali "Quarantin show" koji nam je, između ostalog, pomogao da ostanemo u sviračkoj formi, ali i da nam otvori neku novu inspiraciju iz koje je izašao album "Agrikultura" koji možete da čujete, pa sami procijenite da li smo ostali normalni ili se nama to samo čini.

NN: Nakon karantina uveliko ste se vratili koncertnim aktivnostima. Interesuje me, u normalnim, nepandemijskim uslovima, kako izgleda radna godina jednog člana "Dubioza kolektiva" - koliko vremena provede kući, a koliko na "točkovima"?

JAKUBOVIĆ: Ova godina je prva nepandemijska. Prošle godine smo svirali nešto koncerata, ali ni približno onome na šta smo navikli. Ova godina biće jedna od najpopunjenijih zbog velikog broja koncerata koji su se prebacivali zbog pandemije. U prosjeku na putu provodimo oko 200 dana godišnje.

NN: Vaš prvi album ove godine navršava punoljetstvo. S kojim emocijama se danas sjećate početaka benda i da li spremate neko rođendansko slavlje albumu prvencu?

JAKUBOVIĆ: Nismo mi baš od tih obljetnica i proslava. Radije trošimo vrijeme na kreaciju nečeg novog. Uvijek će postojati ljudi koji će komentarisati kako su prva dva albuma bila "prava 'Dubioza'", a ovo dalje je komercijala ili nešto slično. Razumijem taj poriv da se bude neko ko je nešto otkrio prije svih, ali mi ne želimo biti ograničeni bilo čime. Ali, ko zna, možda kroz koju godinu, kad se baš ohrndamo i prnemo u šišu, budemo radili te Reunion turneje po Makarskoj rivijeri. Nikad ne reci nikad, vidiš da inflacija kuca na vrata.

NN: Nedavno je navršeno pedeset godina od premijere filma "Valter brani Sarajevo". Zna li se kada se vraća Valter?

JAKUBOVIĆ: Valter je odavno otišao u Kinu i tamo postao velika zvijezda. Javio je da nije mahnit da se vraća dok se naši narodi i narodnosti ne dozovu malo pameti. Kaže tamo ima svega - od pekinške patke do video-igrica. Dosta mu je kifli i bureka sa Čaršije jer je odlučio da drastično smanji unos ugljikohidrata, a azijska kuhinja mu po tome baš odgovara.