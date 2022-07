Edo Maajka za "Nezavisne": Tjentište je nada u nove naraštaje

Drugi dan osmog "Nektar OK festa" na Tjentištu, u srcu Nacionalnog parka "Sutjeska", obilježila je plejada vrhunskih muzičara, a jedan od najupečatljivijih nastupa imao je Edo Maajka, koji je repovao na bini u kampu.

"Tjentište je bitno za sve narode ovih prostora. Jako mi je drago što je ovaj festival baš ovdje smješten. Znači mi veoma mnogo u duhovnom smislu, donosi mi neku pozitivu, donosi mi nešto novo, donosi mi neku nadu u nove naraštaje", kazao je za "Nezavisne" Edo Maajka nakon nastupa, a govorio je i o karijeri, popularnosti, marketingu...

NN: Kakvi su utisci sa nastupa?

EDO MAAJKA: Ovo je odlično. Sunce me je uništilo, crko sam.

NN: Album "Moćno" izašao je ove godine, da li ste zadovoljni prezentacijom, kako publika reaguje na isti?

EDO MAAJKA: Veoma dobro. Mislim da sam dobro predstavio nove pjesme, ali i stare. Dvadeset godina već je prošlo od prvog albuma. Ove godine slavim to i bilo je vrlo emotivno.

NN: Koliko je bitno da se novi naraštaji, danas u digitalno vrijeme, druže uživo, na ovakvim festivalima?

EDO MAAJKA: Vrlo je bitno da se ljudi druže i razmijene iskustva. Vrlo je bitno i za nas izvođače da gledamo jedni druge i da uživamo u ovoj prirodi. Ja sam pun dojmova, sad sam završio nastup, emotivno sam nabijen i zamalo se nisam rasplakao na bini na kraju.

NN Inače, koliko Vas drži euforija poslije nastupa?

EDO MAAJKA: Drži me vrlo dugo, tako da mi je drago da sam nastupao ranije i da mogu da uživam u tome i u svirci ostalih izvođača. Veliki sam fan i "Leta 3" i Damira Urbana i "Dubioza kolektiva".

NN: Dakle, razlike u uzbuđenju nema sada u odnosu na početak karijere?

EDO MAAJKA: Razlike ima, razlika je ogromna, sad imam 43 godine, na početku karijere imao sam 20 i nešto, sa 23 sam izdao prvi album i veoma mi je drago što ljudi doživljavaju pjesme sa prvog albuma. To nisam očekivao. Nisam očekivao da će moja karijera trajati duže od tri godine.

NN: Ni Mik Džeger nije očekivao.

EDO MAAJKA: Gledao sam baš skoro stare intervjue "Rolling Stonesa", imali su po 55 godina i govorili su da će svirati još malo. Svake godine još malo i, eto, imaju ljudi preko 60 godina karijere trenutno.

NN: Šta je to što drži ljude toliko dugo na bini, u njihovom slučaju znamo da nije do novca, jer su milioneri?

EDO MAAJKA: Muzika je čudo. Meni muzika znači emotivno veoma mnogo i što se bavim tim. Znači mi kada pomognem nekom, kada se neko pronađe u mojoj pjesmi, kada vidim da sam nekog razveselio mojom pjesmom.

NN: Nasuprot tome, ne smeta Vam kada Vam ljudi prilaze, mole Vas za fotografiju?

EDO MAAJKA: Ne smeta mi. Slikao sam se od bine do bekstejdža, ja mislim, sa pedeset ljudi. To mi nije problem. Sjećam se kada sam ja trčao za ljudima da se slikam i dan-danas nekada to radim i znam koliko to ljudima znači, jer znam koliko je to meni značilo, tako da, ako možeš pomoći na bilo koji način da budeš dio svjetla u čovjeku, ti mu pomozi.

NN: Dakle, u Vašem slučaju popularnost nije negativna, nego pozitivna pojava?

EDO MAAJKA: Pozitivna u većini slučajeva. Moj problem je taj što se ja ne znam nositi sa popularnošću. Kada su kamere oko mene, meni je to neprirodno, mislim se "šta vam je". Jedina stvar koja mi fali kao etabliranom izvođaču jeste da kažem, "boli me briga za vas sve", naravno, što se medija, a ne publike tiče. Znaš, to je neki stav na koji više nemam pravo, jer su mi i mediji sa druge stane donijeli uspjeh.

NN: Da li je tradicionalne medije, kod ljudi koji u muzici počinju danas, zamijenio YouTube?

EDO MAAJKA: Da, YouTube igra bitnu i veliku ulogu. Međutim, internet je generalno učinio to da ljudima popušta pažnja. Popularna muzika, ono što danas klinci postavljaju na YouTube, ide u smjeru jednog versa i jednog refrena. Za nekoliko godina mislim da će biti standard da album traje maksimalno 20 minuta. Ja provjeravam kao izvođač izvještaje sa YouTubea i mogu ti reći da se video u prosjeku gleda minut i četrdeset sekundi, tako da je to vrlo razočaravajuće. Mi, kada sa reditejima pravimo te videe i spotove, trudimo se i nastojimo da proizvedemo neki kvalitet, a većina ljudi to i ne vidi. Pop scena ide u tom smjeru, "daj sve za minut", ali ne postoji samo pop scena, ne postoji samo mejnstrim, svi bitni autori su nastali iz andergraunda, tako da mislim da će uvijek postojati izvođači koji vole albume, pa i publika koja voli albume. Biće uvijek publike koja voli džez, publike koja voli vidjeti repera koji se lomi na bini, koji ne pjeva na plejbek, iako ja nemam ništa ni protiv plejbeka. Te stvari o kojima govorim uvijek će postojati, ali će biti manje popularne.

NN: Bar za Edu Maajku i nakon 20 godina karijere možemo reći da je popularan.

EDO MAAJKA: Nakon 20 godina karijere mislim da sam u top deset, što je nevjerovatno.

NN: Onaj ko sluša Vaše pjesme slušaće i ako jedna pjesma traje 20 minuta i nema potrebe za kompromisima u smislu da album traje 20 minuta.

EDO MAAJKA: Da, ali sam ti rekao, izvođači koji naprave album od 20 minuta će biti slušaniji od mene, od "Leta 3", od bilo čega, to je jednostavno diktat koji šalje publika novog vremena, publika koja ima 18-19 godina.

NN: Prognoze su da marketing postaje bitniji od muzike?

EDO MAAJKA: Marketing jeste veoma bitan, ali ja sam toljaga u marketingu. Da imam smisla za marketing, život bi mi puno lakši bio.

NN: Možda i ne bi, jer biste bili još popularniji.

EDO MAAJKA: (Smijeh) Možda si upravu.

NN: Marketing podrazumijeva i neprestanu komunikaciju sa novinarima, a Vi ste rekli da se ne osjećate najbolje u prisustvu kamera?

EDO MAAJKA: Sada sam popio dva piva, tako da je u redu, ali suština je da marketing ne može biti bitniji od muzike. Ja se, recimo, na bini pretvaram u nešto drugo. Na bini sam sebi nisam bitan. Meni su na bini bitne druge stvari, bitno mi je da se spojim sa publikom, bitno mi je da ih vidim, da ih osjetim, bitno mi je nešto skroz drukčije. Na bini se čistim. Danas sam sa bine vidio mamu, tatu i dvoje klinaca. Vidio sam mamu koja plače i klince koji to snimaju telefonom i gledaju jedno drugo, čude se i smiju, u smislu "šta je ovo". Vidio sam taj generacijski jaz i bilo mi je baš simpatično.

NN: Kako uspijevate, dok to gledate, da ne zaboravite tekst?

EDO MAAJKA: Zbog toga sam "Jeste li sami" ponovio i rekao idemo ispočetka, gledao sam njih i skroz sam se sjebo. Inače, nikada ne zaboravljam tekst. Odnosno i kada zaboravim tekst, ja nastavljam fristajlati i repati. Ne dešava mi se da zaboravim tekst, ali mi se dešava da se fokusiram na neke ljude iz publike i onda se sjebem, ali nije mi to više bitno. Bilo mi je bitno kada sam bio mlađi i mislio sam šta ako pogriješim. Sad znam da je život takav, griješimo i vadimo se.

Vatromet muzike i pozitivne energije

Drugi dan "Nektar OK festa" okupio je veliki broj posjetilaca, koji su uživali u fenomenalnoj muzici i nesvakidašnjoj prirodi, a regionalne muzičke zvijezde su oduševile publiku.

Uz Mladena Tomica i Alexander G, kraj bazena započeo je drugi festivalski dan, a bilo je i onih koji su željeli da dan započnu u nešto mirnijem ambijentu te su to učinili u okviru programa "Joga by Sara".

poštovaoci knjige okupili su se u "Book zoni" i to na promociji knjiga Borisa Lajnera.

"Sloboda na festivalu govori jezikom rokenrola. Kao braća smo svi ovdje, pozitivna vibracija je očigledna i mislim da će to postati tradicija, svakog ljeta na istom mjestu", kazao je Lajner.

OK kamp je svake godine epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, a ove godine su se za to pobrinuli Edo Maajka i "Let 3", koji su publiku rasplesali i atmosferu u kampu doveli do usijanja.

"Main stage" je drugog festivalskog dana bio rezervisan za najveće zvijezde u regiji, a prvi je na binu izašao dubrovački bend "Silente", koji je napravio zaigrano romantičnu atmosferu na samom početku. Nakon njih publika je otvorenog srca dočekala bend "Urban & 4", a Tjentištem su odjekivale melodije s njihovog posljednjeg albuma.

"Neno Belan i Fjumensi" napravili su retrospektivu pjesama uz koje su odrastale mnoge generacije, a publika je horski pjevala hitove koji su na Tjentište na trenutak donijeli dašak mora.

Za kraj druge večeri festivala na binu je izašla najuspješnija muzička senzacija u regiji "Dubioza kolektiv", a u OK kampu uz Mladena Tomica, Alexander G i Leu Dobricic, najizdržljivija publika dočekala je još jednu zoru na Tjentištu.