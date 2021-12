Frenkie za "Nezavisne": Kada poslušaju pjesme za deset godina sjetiće se "Starog Frenkija"

Poznati reper iz Bosne i Hercegovine Adnan Hamidović Frenkie je publici predstavio svoj album pod nazivom "Stari Frenkie" koji vraća njegov old school rep iz starih dana opet na scenu. Producenti na albumu su Indigo, King Mire, preminuli Kolateral i Komedi.

Frenkie za "Nezavisne" kaže da su na albumu radili godinu dana.

"Bilo je dosta opuštenije nego na prijašnja tri kada smo išli na daleka putovanja i bili vremenski ograničeni što se tiče studija. Ovo sam radio polako i kada sam bio raspoložen. Nije bilo žurbe i zbog ove situacije za kovidom, nisam ni bio siguran da li je ovo pravo vrijeme za objavu, ali mi idemo klizeći pa šta bude", rekao je Frenkie.

Na albumu se pojavljuju i Vojko V, Krešo Bengalka, Smoke Mardeljano i Arot.

"Svi se mi znamo dugo godina, sa nekim sam već sarađivao, a sa nekim još nisam imao priliku. To su ljudi koje jako cijenim i mislio sam da bi slušaocima bilo zanimljivo čuti nas u tim postavkama. Izgleda da smo bili u pravu jer su reakcije i više nego dobre", istakao je Frenkie.

Foto: Amar Sočić

Ideja albuma "Stari Frenkie" je bila da se oldschool rep vrati opet na scenu.

"Imam osjećaj da ljudi jako vole moje stare pjesme i da su se poželjeli te energije. Naravno to se ne može u potpunosti oživjeti i reproducirati, ali mislim da smo sa pojednim pjesmama to izvukli", kazao je Frenkie za "Nezavisne".

Smoke Mardeljano važi za "žešći" rep zvuk i kao takav je jako popularan što u Srbiji odakle je, što na Balkanu. Frenkie je opisao kako je bilo raditi s njim.

"Smoketa znam dugo i smatram da je on jedan od najboljih live mc-a na Balkanu. 'Lik' može repati tri sata bez bek-vokala. To je zaista rijetkost i svako ko je ijednom stao na binu zna koliko je to teško. Drago mi je pratiti njegov razvoj od onih prvih freestyle betlova na Red Bullovim eventima do danas. On je izrastao u vrhunskog izvođača. Ima ogromnu podršku publike i ulice, ljudi prepoznaju kad je neko autentičan", istakao je Frenkie.

Album "Stari Frenkie" u pjesmama potpisuje producenta Koletarela koji je preminuo prošle godine u maju. Frenkie ističe da je ovo zapravo album u njegovu čast.

"Ideja je bila da Kolateral i ja odradimo cijeli ovaj album skupa, ali nas je njegov odlazak zaustavio na pola puta. To je bio jedan jako pozitivan momak, a njegov rad će još dugo živjeti, za to ćemo se mi pobrinuti. Nakon njegove tragične smrti miks je pruzeo Indigo koji je također zastupljen sa par beatova. Mislim da smo uspjeli održati Kolateralov rukopis na svim njegovim pjesmama i vjerujem da bio bio ponosan na odrađeni posao", rekao je Frenkie.

Frenkie sa pjesmom "Stari Frenkie" reflektuje sebe kroz čitavu karijeru.

"Malo reflektiram unazad i prikazujem svoje sazrijevanje kroz karijeru. Kao što kažem, 'stvarno ne znam kad je ovo postao pos'o'. Od vremena kad smo pisali tekstove iz ljubavi u Fm Jam podrumu pa do danas, dug je put. Svašta se izdešavalo, a mi i dalje radimo, stvarno sam ponosan na sve ljude koji su me pratili od početka, od Soula pa sve do Kontre i Indiga, bez njih i Boga sigurno ne bi bio ovdje danas", istakao je Frenkie.

Foto: Omot albuma

Osim samog albuma, Frenkie je objavio i video-spot za četiri pjesme i to "Vakum" sa Vojko V, "Vozi" sa Arotom, "Reci ko" sa Smoketom Mardeljano i za svoju pjesmu "Stari Frenkie". Smatra da objava četiri spota i čitavog albuma nije predstavljala problem.

"Dobra priprema je pola pobjede. Dobro smo se organizovali i ekipe koje su radili spotove su veliki profesionalci. Moram se zahvaliti i Ervinu i mom drugu Adnanu Avdiću, odradili su vrhunski posao. Ovo je prvi put da smo objavili četiri spota od jednom i mislim da na taj način smo imali jaču vidljivost i jači udar. Drago mi je da je taj eksperiment uspio", kaže Frenkie.

Zadovoljan je reakcijom publike, a kaže da je publika zapravo i bila jedna od motivacija da krene u rad sa ovim albumom.

"Naši najtvrđi fanovi uvijek pišu kako je naša muzika bila bolja prije. Ja sam siguran da oni sa time povezuju osjećaj i vrijeme kada su nas prvi put čuli, i to je posebno i jedinstveno. Ali svima mora biti jasno da je to u prošlosti. Svako može to na trenutak osjetiti kada upali neku staru pjesmu, ali mislim da će sa ovim pjesmama sa Starog Frenkija stvoriti neki novi osjećaj i odnos. Tako da kad njih poslušaju za deset godina sjetiće se decembra 2021. Svi bi mi voljeli vratiti se u mladost i to djelimično uspjevamo kada poslušamo neku pjesmu ili pogledamo neki film, to je taj fini osjcećaj nostalgije. Ali to je u nama kao i sreća, ona se pronalazi tu, a ne traganjem i trčanjem za nekim stvarima ili parama”, ističe Frenkie.

Frenkie kaže da nekoliko motiva govori o "Starom Frenkie".

"Par pjesama idu sa vremenom kada je u pitanju zvuk. Imamo drill elemente, trap elemente itd. Dakle nije baš cijeli album u tom 'old school' fazonu. Mislim da bi to bilo monotono. Isto tako je i sa tekstovima šareno je, ali zajednički imenilac je stari Frenkie", ističe Frenkie za "Nezavisne".

Trenutno u planu imaju da održe nekoliko svirki i vide reakciju publike uživo na sam album.

"Pozivam raju koja još nije poslušala album da to učini, siguran sam da će im se pojaviti osmijeh na licu", rekao je Frenkie.