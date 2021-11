Grupa Arctic Monkeys objavila datume evropske turneje

Arctic Monkeys, jedan od najvažnijih indi rok bendova današnjice, objavio je u utorak na svojim društvenim mrežama datume evropske turneje.

Poznata grupa će pored Češke, Bugarske i Turske svirati u Hrvatskoj. Tačnije u Puli, u Areni, a koncert je zakazan 16. avgusta, piše Hina.

We are pleased to announce our headline shows in Turkey, Bulgaria, Croatia and Czech Republic in August 2022. Tickets go on sale at 10am CET on Wednesday 24th November. https://t.co/PaUDpilxTU pic.twitter.com/47FAHk29Wd