Horski pjevali hitove "Dubioze" i Ede Maajke

Zabava drugog dana "Nektar OK festa" na Tjentištu započela je na "OK Summer stage-u" uz DJ Nebs Jacka. U Balans+ zoni je održana sesija joge u prirodi za kampere, dok je u okviru "OK Book" zone održana promocija knjige "Život s idi(j)otima", autora Nenada Marjanovića dr Frica, a promociji su prisustvovali brojni obožavaoci benda, kao i momci iz grupe "Dubioza kolektiv".

Muzički dio programa od 17 časova je otvorio Đorđe Miljenović koji je predstavio svoj novi materijal, a nakon njega nastupili su "Bjesovi", te svojim žestokim rifovima pripremili publiku za ono što će se kasnije desiti na glavnoj pozornici.

Frontmen "Bjesova" Zoran Marinković je izrazio zadovoljstvo što njegov bend nastupa na festivalu kojeg krasi netaknuta priroda.

"Ovde je odlično i vrlo je neobično u odnosu na druge festivale. Ova okolina je jako surova, ali istovremeno jako lepa i puno je ljudi. Nadam se da su došli ljudi iz svih krajeva regiona, tako da mi je drago što ćemo naše pesme predstaviti široj publici, a ako i padne malo kiše - sigurno neće smetati. Što bi rekao moj bubnjar: 'Gazio sam ja i po blatu'. Svašta smo preživeli", zaključio je Marinković.

Spektakl na "Jägermeister Main Stageu" započeo je u 19.30 nastupom benda iz Tuzle "Show program", a nakon njih na pozornicu su se popeli momci iz grupe "Helem Nejse", koji su sjajnim nastupom privukli sve ljude iz kampa na glavnu pozornicu. Ogromnim aplauzom su ih ispratili s bine i skandirali za početak nastupa "Dubioza kolektiva". Na prve taktove prepoznatljivog zvuka ovog benda publika je, kao po dogovorenoj sinhronizovanoj koreografiji, počela da skače i pravi nezaboravnu pozitivnu atmosferu u dolini Sutjeske. Član ovog sastava Brano Jakubović je izrazio veliko zadovoljstvo što je "Dubioza" imala priliku da nastupi u ovom predivnom ambijentu.

"Nije kiša pala i ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Zadnji put je bio potop, sad smo bili suhi i ne može bolje. Kad smo bili prije dvije godine festival se podigao bar za pet stepenica. Mi smo danas ovdje došli u 12 da malo prohodamo, osjetimo atmosferu i stvarno je jako dobro. Danas sam govorio direktoru festivala da se nadam da će se ovo održavati barem još pet godina pa da mogu svoje dijete kada poraste dovesti ovdje da kampuje i bude na festivalu", rekao je Jakubović.

"Dubioza kolektiv" je bend koji je poznat po sjajnoj komunikaciji sa publikom, pa je tako bilo i ovoga puta. Kao dio koreografije Brano je podijelio publiku na grupu jedan i grupu dva, i sa malo manipulacije uspio stvoriti rivalstvo kod ovih grupa, pa i osjećaj "mržnje".

"Mi tu istu stvar radimo svugdje na svijetu i zanimljivo je da jedino u Norveškoj ljudi ne pristaju da se mrze međusobno. Svugdje ih uspijemo natjerati da se mrze, osim u skandinavskim zemljama - oni to prosto odbijaju. U drugim zemljama se vrlo brzo podijele i to je jedan jako zanimljiv sociološki eksperiment. Ja mislim kad se upecaju na tu foru bude im jako krivo i zato to i radimo", zaključio je Brano.

Iako je možda jedan od najvećih izazova za muzičare nastupiti nakon "Dubioza kolektiva", koji svaki put ostavi publiku bez daha, Edo Maajka je još jednom pokazao zašto nosi titulu jednog od najboljih repera u regiji, kojeg je publika dočekala ogromnim aplauzom i pjevala svaku pjesmu s njim.

"Svirati u nacionalnom parku i družiti se s ljudima u ovakvoj prirodi je stvarno neprocjenjivo. Ovo mjesto je nevjerovatno", rekao je Edo Maajka, kojem ovo nije prvi nastup na "OK festu".

Nakon koncerata na glavnoj bini kamperi su se vratili u kamp gdje je na "Sensation bini" nastupio "Nipplepeople", te je sve izgledalo kao da je tek počeo program festivala i kao da nije dva sata iza ponoći.

Za posljednji festivalski dan najavljeni su nastupi Vojka V, te grupa "Let 3", "Pips, Chips & Videoclips", "Partibrejkers" i škotska indi rok atrakcija "Franc Ferdinand" u finišu festivalskog programa na "Jägermeister main pozornici". Posljednji festivalski dan publika je trebalo da isprati uz Uroša Đurića na "OK After partiju" u "OK kampu".