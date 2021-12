Imamović priznanje posvetio ocu

Bh. muzičaru Damiru Imamoviću uručena je nagrada "The Best of Europe" britanskog magazina "Songlines".

Nakon objave nominacija početkom aprila postalo je jasno da je Imamovićev rad primijećen više nego ikada prije.

Nominovan je u čak dvije kategorije (za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika) i tako postao jedini ovogodišnji takmičar sa dvije nominacije. Pored njega u kategoriji za najboljeg evropskog umjetnika bili su nominovani portugalska diva Mariza, engleski trubadur Sem Li i francuski vokalni duo "Cocanha". Ceremonija dodjele održana je online. Muzička nagrada britanskog magazina "Songlines" ustanovljena je 2009. godine i nastavlja tradiciju prestižne muzičke nagrade iz oblasti "svjetske muzike" koju je dodjeljivao čuveni treći program BBC-a.

"Hvala magazinu 'Songlines' i svima koji su za glasali za mene. Velika mi je čast, naročito u ovim teškim vremenima. Ponovo smo na turneji i to me mnogo raduje. Takođe želim zahvaliti svom bendu, koji čine violinistkinja Ivana Đurić, kontrabasista Greg Cohen i majstor kemenčea Derya Türkan, producentima Joeu Boydu i Andrei Goertler, producentskoj kući 'Wrasse Records', svojoj porodici, a naročito ocu, kojem posvećujem ovu nagradu", kazao je Imamović.

Od 2016. godine ova prestižna nagrada se dodjeljuje po kontinentima sa kojih umjetnici dolaze.