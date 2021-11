"Intime jazz fest": Kultura danas potrebnija nego ikada prije

Četvrto izdanje festivala džez muzike "Intime jazz fest" u utorak, 23. novembra, s početkom u 20 časova, u koncertnoj sali Kulturnog centra Banski dvor otvoriće "Beogradski džez kvartet", koji čine Ivan Ilić (klavir), Ljubiša Paunić (saksofon), David Gegić (kontrabas) i Miodrag Maljoković (bubnjevi).

Ivan Ilić je kompozitor, aranžer, dirigent, trombonista iz Beograda, gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu "Mokranjac". Sa 20 godina diplomirao je aranžiranje sa najvišim ocjenama na "Berklee College of Music" u Bostonu (SAD), a sa istim uspjehom završio je specijalističke studije iz dirigovanja i master akademske studije iz džez trombona na FMU u Beogradu. Od 2018. godine je docent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, na Odsjeku za džez i popularnu muziku.

Ljuba Paunić rođen je u Beogradu 1962. godine. Od 1989. godine nastupao je kao solista sa "Big bendom" RTS. Sarađuje sa mnogim sastavima koji izvode džez, pop i latino muziku. Miodrag Đino Maljoković je jedan od doajena jugoslovenske pop-rok i džez muzike. Još od rane mladosti pronašao se u svijetu muziku. Školovao se u inostranstvu, gdje se upoznao, te svirao s poznatim džez muzičarima tog vremena kao što su Volker Krigel, Gunter Lentz... Po povratku u Beograd postao je bubnjar u revijskom orkestru RTB i u "Big bendu" RTS.

David Gegić rođen je u Beogradu, a završio je nižu i srednju muzičku školu "Isidor Bajić" u Novom Sadu. Diplomirao je džez kontrabas na Odsjeku za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Stalni je član sastava "Ming", "Bojan Cvetković quartet", "Gorica & Grooveheadz".

Kako je saopšteno iz Banskog dvora, ulaznice za koncert "Beogradskog džez kvarteta" moguće je kupiti na biletarnici ove kuće svakim danom osim nedjeljom u periodu od 12 do 18 časova po cijeni od 10 KM.

"Intime jazz fest", kako javljaju dalje iz Banskog dvora, već četvrtu godinu zaredom realizuje se nakon "Jesenje sonate", internacionalnog festivala umjetničke muzike, a ova dva događaja u isto vrijeme 2018. godine pokrenuo je Mladen Matović, aktuelni direktor banjalučke kulturne ustanove.

Uprkos teškim uslovima usljed pandemije, oba festivala održana su i prošle godine.

"Potpuno svjesni cjelokupne i veoma složene situacije u vezi s pandemijom virusa korona, Banski dvor nastoji da uz maksimalno poštovanje svih propisanih mjera i preporuka održi kontinuitet i istraje u svojoj misiji organizovanja kvalitetnih kulturnih programa i u ovim nesvakidašnjim okolnostima takozvane nove normalnosti", istakao je Mladen Matović.

On navodi da je kultura možda danas potrebnija više neko ikada prije.

"U svemu ovome što nas je snašlo, čini nam se da nam je kultura danas možda potrebnija više nego ikad, a u prilog tome najbolje svjedoči veliko interesovanje publike za sve programe u organizaciji Banskog dvora", dodao je Matović.

Pored "Beogradskog džez kvarteta", ovogodišnji "Intime jazz fest" obuhvata koncerte poznatih džez sastava i istaknutih džez umjetnika, a to su koncert "Džez trija" u sastavu Per Matisen (bas), Adis Sirbubalo (klavir), Amar Češljar (bubnjevi), koncert "Bramaks kvinteta" koji čine Branko Marković (kontrabas), Maks Kočetov (saksofon), Strahinja Banović (truba), Andreja Hristić (klavir), Aleksandar Cvetković (bubnjevi) i potom koncert klavirskog džez dua Matija Dedić i Vasil Hadžimanov. Festival traje do 26. novembra.