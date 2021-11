Kako je nezapažena pjesma Boni Tajler prerasla u najveći hit Tine Tarner

​Legendarna pjevačica Tina Tarner je 26. novembra napunila 82 godine.

Muzička zvijezda, koja uveliko uživa u penziji, iza sebe je otpjevala brojne pjesme koji su postali svjetski klasici.

Jedan od najvećih hitova Tine Tarner, ako ne i najveći je svako "The Best" (ili "Simply The Best", kako ga neki znaju).

Ono što je možda za neke nepoznanica jeste da je ovu pjesmu prvo snimila još jedna poznata pjevačica, a u pitanju je Boni Tajler. Numera "The Best" se našla na albumu britanske muzičke zvijezde "Hide Your Heart" iz 1988. godine.

Ipak, verzija Boni Tajler nije tako dobro prošla. Kao singl je bila na 95. mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u Americi uopšte nije izdat. Međutim, tek kasnije je postao međunarodni hit.

Naime, kada je Tina Tarner čula pjjesmu "The Best" Boni Tajler, kontaktirala je jednog od autora ove numere Holija Najta i navela je da želi da je snimi. To se na kraju i desilo. I to uz korekcije.

Umjesto, gitarskog sola, Tina je natela Najta da doda takozvani most ("Each time you leave me I start losing control...") nakon čega bi uslijedio solo na saksofonu, piše songfacts.com.

Bilo je drugih korekcija, a na kraju je dobijen konačan proizvod.

"To može biti ljubavna pjesma, može biti ljubav prema bilo čemu... Dio mene je to pisao kao ljubavnu pjesmu jer sam imao na umu nekoga za koga sam je pisao, ali nisam imao pojma da će to biti pjesma koja je ostavila takav utisak", rekao je Holi Najt u intervjuu za Songfacts i dodao da je u pitanju pozitivna pjesma.

Ostalo je istorija.

